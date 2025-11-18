Войти
MBDA поставит ВМС Швеции дополнительные ЗУР CAMM

ЗУР CAMM
ЗУР CAMM.
Источник изображения: mbdainc.com

ЦАМТО, 17 ноября. Компания MBDA 13 ноября объявила о подписании с Агентством по материальному обеспечению ВС Швеции (FMV) изменения к контракту, которое позволит продолжить поставки ЗУР CAMM (Common Anti-air Modular Missiles).

Данный контракт является продолжением заключенного FMV с MBDA в 2023 году соглашения на поставку ракет для использования в составе систем SEA CEPTOR, которую ВМС Швеции интегрируют на борт корветов класса "Висбю".

Как заявил исполнительный директор группы по продажам и развитию бизнеса Лоренцо Мариани, за счет сотрудничества с MBDA в области противовоздушной обороны Швеция усилит защиту своего воздушного пространства, сохраняя унификацию техники с европейскими союзниками и союзниками по НАТО. CAMM доказала свою эффективность при противодействии постоянно меняющимся угрозам.

ЗУР CAMM применяется в составе систем противовоздушной обороны малой и средней дальности как на море, так и на суше. Технология "мягкого" вертикального пуска обеспечивает скрытность при запуске, возможность атаки целей в секторе 360 град., высокую скорострельность и эффективность при одновременном перехвате нескольких угроз. Операторы CAMM отмечают высокую точность ракеты, позволяющую поражать цели размером с теннисный мяч, летящие со скоростью, вдвое превышающей скорость звука.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2023 года FMV заключило с MBDA UK контракт на поставку зенитных управляемых ракет CAMM для применения в составе корабельного зенитного ракетного комплекса SEA CEPTOR на пяти корветах класса "Висбю" ВМС Швеции. Стоимость контракта не разглашалась. Установку предполагалось начать к концу 2025 года. Работы на первом корабле планировалось завершить в течение года.

  • В новости упоминаются
Страны
Швеция
Продукция
Град РСЗО
Компании
Leonardo
MBDA
Проекты
NATO
