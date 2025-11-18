Румыния намерена закупить БМП KF41 "Линкс"

ЦАМТО, 17 ноября. По данным Euronews Romania, правительство Румынии подтвердило закупку в рамках программы модернизации ВС страны 298 БМП "Линкс" немецкой компании Rheinmetall, значительная часть производства которых будет выполняться на территории страны.

По данным ресурса, пакет включает 46 машин в специализированных вариантах.

Сообщение знаменует собой завершение длительного процесса закупки техники для замены устаревших платформ MLI-84 и MLI-84M, которые уже выработали свой ресурс.

Программа покупки гусеничных БМП официально стартовала в июле 2025 года. Изначально планировалось закупить 246 машин на сумму около 2,55 млрд. евро. Соглашение должно было включать опцион на поставку 52 дополнительных бронемашин. ББМ предполагалось поставлять в пяти конфигурациях: базовой БМП с 30-мм автоматической пушкой, командирской машины, БРЭМ, машины медицинской эвакуации и 120-мм самоходного миномета. Поставки планировалось завершить в течение восьми лет.

Критериями оценки называли технические характеристики (65%) и экономические условия (35%). Предполагалось, что первые 26 бронемашин будут собраны на предприятии компании-партнера, а с 27-й машины сборка будет производиться в Румынии.

В числе претендентов на поставку бронемашин ВС Румынии, помимо Rheinmetall с KF41 "Линкс", называли южнокорейскую Hanwha Aerospace с AS21 "Редбак", европейскую General Dynamics European Land Systems с ASCOD-2 и британско-шведскую BAE Systems Hagglunds с CV90 Mk.3/4.

Решение о приобретении "Линкс" было принято по результатам визита в Бухарест главного исполнительного директора Rheinmetall AG Армина Паппергера, который встретился с премьер-министром Румынии Илие Болояном, министром экономики Раду Мируцэ и министром обороны Ионуцем Моштяну.

Министр экономики Р.Мируцэ подчеркнул важность участия в программе предприятий национальной промышленности. По его словам, большая часть производства будет осуществляться в Румынии.

Euronews называет программу Lynx "главным совместным проектом" Румынии и немецкой группы. Сделка является продолжением ранее заключенных военным ведомством Румынии с Rheinmetall соглашений, включая контракты на поставку боеприпасов среднего калибра и планы строительства завода по производству метательных зарядов.