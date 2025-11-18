Пятое поколение, символы суверенитета, "царь-двигатель": Россия на Dubai Airshow 2025

17 ноября 2025 года в Объединенных Арабских Эмиратах начала работу Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2025. Россия представлена рекордным числом натурных образцов, а российские летательные аппараты выполнят демонстрационные полеты. ТАСС — о мероприятии

В 2025 году авиационная биеннале в Дубае проводится 19-й раз и пройдет с 17 по 21 ноября. Организатором российской экспозиции традиционно является компания "Рособоронэкспорт" госкорпорации "Ростех". Россия участвует в мероприятии с 1993 года. В этом году спецэкспортер привез наибольшее число натурных образцов за всю историю участия в выставках за рубежом. Как заявил ТАСС глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев, к участию в Dubai Airshow 2025 готовилось свыше 850 экспонатов, из которых 100 — в качестве образцов. Если на Dubai Airshow 2023 единая российская экспозиция занимала 750 кв. м, то в этом году площадь национального павильона составляет уже 1 тыс. кв. м. Шугаев напомнил, что Российская Федерация является постоянным участником этой выставки. Это позволяет продвигать продукцию отечественных оружейников, укреплять позиции страны как надежного партнера в сфере военно-технического сотрудничества, развивать контакты с традиционными и новыми партнерами.

"Ближний Восток — один из ключевых регионов для российского оружейного экспорта, — сообщил ТАСС генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов. — На него приходится почти половина всех заказов нашего Рособоронэкспорта. Арабские страны прекрасно знают и уважают нашу военную продукцию, прежде всего системы ПВО, различную бронетехнику, противотанковые комплексы". Глава госкорпорации выразил уверенность в том, что хорошие перспективы на ближневосточном рынке имеет и российская авиатехника.

Вся наша продукция прошла длительную апробацию в боевых условиях, постоянно совершенствуется с учетом полученного опыта — в этом ее главное преимущество перед конкурентами, у которых такого опыта нет

Сергей Чемезов, генеральный директор госкорпорации "Ростех"

Представлены "в железе"

На открытой площадке авиасалона в Дубае расположилась российская авиационная техника, беспилотные летательные аппараты, макеты авиационных боеприпасов. Наиболее крупным образцом российской продукции стал модернизированный тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А (Э). Бок о бок с ним расположился дебютант зарубежных показов — модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М. От предшественника он отличается новым комплексом авиационного вооружения и бортового оборудования. Машина предназначена для подготовки пилотов истребителей четвертого и пятого поколений, может применяться как легкий боевой самолет.

Самолет Як-130М Екатерина Адамова/ ТАСС. Источник: © Екатерина Адамова/ ТАСС

Чтобы показать возможности отечественного авиастроения, мы привезли на Dubai Airshow сразу несколько образцов, которые дадут фору самым именитым западным производителям. Прежде всего, это истребитель Су-57Э — единственная на сегодня в мире машина пятого поколения, которая в настоящих и длительных боях доказала возможность эффективно действовать против самого серьезного противника, имеющего продвинутые системы ПВО и РЭБ

Сергей Чемезов, генеральный директор госкорпорации "Ростех"

Истребитель пятого поколения Су-57 прошел боевое крещение в Сирии и специальной военной операции. Зрители Dubai Airshow 2025 увидят Су-57Э не только на статической экспозиции, но и в летной программе: он исполнит принципиально новые элементы пилотажа. Пилотировать самолет будет Герой России, заслуженный летчик-испытатель Сергей Богдан.

Истребитель Су-57Э Екатерина Адамова/ ТАСС. Источник: © Екатерина Адамова/ ТАСС

"Ближний Восток — один из важных регионов продвижения продукции предприятий госкорпорации "Ростех", в том числе нашей продукции, — рассказал ТАСС Вадим Бадеха, генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех). — ОАК — одна из немногих компаний в мире, которая обладает передовыми компетенциями во всех сегментах самолетостроения, что мы и демонстрируем на выставке".

На дубайский авиасалон прибыли и образцы продукции холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех). В преддверии выставки транспортный Ил-76 доставил одновременно два разобранных вертолета: "Ансат" и Ка-32А11М. Многоцелевой "Ансат" впервые представлен за рубежом в импортозамещенном виде. На нем установлены ВК-650В — первые отечественные турбовальные двигатели для легких вертолетов взлетной массой до 4 т.

Вертолет "Ансат" Виктория Иванова/ ТАСС. Источник: © Виктория Иванова/ ТАСС

Закономерно именно Dubai Airshow становится площадкой для первой зарубежной презентации импортозамещенного вертолета "Ансат"

Николай Колесов, генеральный директор холдинга "Вертолеты России"

Помимо гражданских вертолетов, представлен и ударный вертолет Ка-52. Ожидается, что машина, поражающая в специальной военной операции вражескую бронетехнику дальнобойными управляемыми ракетами, поучаствует в летной программе Dubai Airshow 2025.

На открытой площадке авиасалона в Эмиратах показан зенитный ракетный комплекс сверхмалой дальности "Панцирь-СМД-Е". Новейшее модульное средство противовоздушной обороны может размещаться на подготовленных площадках. В боекомплект новинки входят до 48 мини-ракет, что позволяет отразить массированный налет беспилотников.

Летающие роботы на экспорт

Вооруженные конфликты последних лет доказали огромное значение применения беспилотных летательных аппаратов всех классов и типов — от миниатюрных "летающих гранат" до средневысотных аппаратов большой продолжительности полета. В Дубае Россия представляет беспилотники, широко применяющиеся в спецоперации. Среди них БПЛА серии "Орлан", способные вести воздушную разведку и подсвечивать лазером цели для высокоточных боеприпасов, знаменитый "Ланцет-Э", версия которого для Вооруженных сил России стала грозой неприятельской "брони" в СВО.

Разведывательно-ударный комплекс "Ланцет-Э" Софья Савитская/ ТАСС. Источник: © Софья Савитская/ ТАСС

Концерн "Калашников" впервые показывает связку из летающего разведчика СКАТ 350М и барражирующего боеприпаса "КУБ-2Э". Разработчики приняли решение объединить аппараты в комплекс после отзывов российских военнослужащих в зоне спецоперации, которые высоко оценили эффективность такой пары.

Противостоять вражеским FPV-дронам, атакующим воздушные цели, способна очередная премьера выставки — разведывательный беспилотник S180 линейки Supercam, способный кратковременно ускоряться и уходить от атак.

Комплекс с БПЛА средней дальности "Форпост-РЭ", показанный в Дубае в виде макета, создан на основе разведывательно-ударного беспилотника "Форпост", боевой путь которого начинался еще в Сирии.

Одним из самых интригующих экспонатов российского павильона можно назвать модель реактивного беспилотника-"невидимки" на базе перспективного однодвигательного самолета пятого поколения Су-75 Checkmate, ориентированного на экспортный рынок.

Символы суверенитета

В условиях западных санкций Россия успешно развивает собственную гражданскую авиационную промышленность. В сентябре 2025 года в воздух впервые поднялся импортозамещенный ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет SJ-100, оснащенный отечественными двигателями ПД-8, а также российскими системами и агрегатами. В ноябре текущего года второй образец импортозамещенного среднемагистрального лайнера МС-21 с российскими двигателями ПД-14 совершил беспосадочный перелет из Иркутска в подмосковный Жуковский для сертификационных испытаний. Модели самолетов представлены на стенде ОАК в российском павильоне авиасалона.

Сердцем современного самолета является реактивный двигатель. Россия входит в число немногих стран, способных создать такую силовую установку по полному циклу. Их разработкой и производством занимаются предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), входящей в Ростех. "В этом году мы впервые продемонстрируем в Дубае двигатель 177С для оперативно-тактической авиации, ВК-650В для легких вертолетов, СМ-100 для учебно-тренировочных самолетов и малоразмерные двигатели для БПЛА, — сообщил ТАСС генеральный директор ОДК Александр Грачев. — Эти и другие авиационные газотурбинные двигатели ОДК востребованы на международном рынке". Грачев отметил, что за многолетнюю историю предприятия ОДК поставили свыше 30 тыс. авиамоторов в более чем 100 стран.

Модели самолетов SJ-100 и МС-21 Виктория Иванова/ ТАСС. Источник: © Виктория Иванова/ ТАСС

Еще одна авиационная премьера выставки в Эмиратах — учебно-тренировочный самолет УТС-800 разработки Уральского завода гражданской авиации (УЗГА). Он стал первым российским турбовинтовым самолетом для начальной подготовки, профессионального отбора летчиков. Представитель УЗГА Екатерина Згировская отметила особенность УТС-800 — современные дисплеи (так называемая стеклянная кабина), позволяющие настроить управление и навигацию под требования заказчика. Самолет оснащен катапультными креслами, кислородной, противообледенительной системами. На Dubai Airshow 2025 он представлен в виде модели.

Заместитель генерального директора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Вячеслав Дзиркалн назвал наличие качественной противовоздушной обороны страны неотъемлемой частью сохранения государственного суверенитета. В Дубае концерн представляет зенитные ракетные комплексы малой, средней и большой дальности. СВО показала, что российские системы успешно перехватывают даже такие сложные цели, как малозаметные иностранные крылатые ракеты и снаряды реактивных систем залпового огня.

Нет никаких сомнений в том, что результаты боевого применения нашей техники так или иначе становятся известными не только противнику, но и нашим партнерам. Могу сказать, что в целях ознакомления с опытом боевого применения российского оружия в летний период Россию посетило более 15 высокопоставленных военных делегаций. Результат — естественный всплеск спроса на всю продукцию концерна

Вячеслав Дзиркалн, заместитель генерального директора концерна ВКО "Алмаз-Антей"

Уникальные российские разработки представлены на объединенной экспозиции госкорпорации "Роскосмос". Среди них самый мощный в мире жидкостный ракетный "царь-двигатель" РД-171МВ и другие моторы, макеты Российской орбитальной станции, космических аппаратов и многое другое.

Экспозиция Роскосмоса на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025 ТАСС. Источник: © ТАСС

Интерес к российскому оружию

Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев сообщили ТАСС, что иностранные заказчики проявляют интерес к российским беспилотным системам, подтвердившим свои высокие боевые качества в ходе СВО. "В первую очередь это касается БПЛА "Ланцет-Э", "Орлан-10Е" и "Орлан-30", "Орион-Э", а также комплекса с управляемыми барражирующими боеприпасами типа "КУБ". Кроме того, внимание партнеров привлекают БПЛА с управлением по оптико-волоконному кабелю", — рассказал он агентству, подтвердив получение официальных обращений на поставку "Ланцета-Э" от десятков стран.

"В ходе выставки у нас запланирован ряд встреч с действующими и потенциальными заказчиками, также мы проведем презентацию нашей продукции для иностранных коллег", — поделился с ТАСС планами генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.

"Холдинг традиционно принимает участие в международной выставке Dubai Airshow, — сообщил глава "Вертолетов России" Николай Колесов. — Это одно из крупнейших мероприятий авиационной отрасли не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. Для нас это площадка для презентации продукции холдинга, обсуждения планов дальнейшего сотрудничества с зарубежными партнерами и потенциальными заказчиками".

Виктор Бодров