В Рособоронэкспорте назвали потенциальных заказчиков Як-130М

Это могут быть страны Азии и Африки, сообщил глава компании Александр Михеев

ДУБАЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Страны Азии и Африки могут стать потенциальными заказчиками учебно-боевого самолета Як-130М, сообщил ТАСС глава Рособоронэкспорта Александр Михеев.

"Оцениваем перспективу продвижения модернизированного Як-130М за рубеж как высокую. Потенциальные заказчики - страны Азии и Африки. Также имеется потенциал по модернизации ранее выпущенных УБС Як-130 до версии Як-130М", - сказал Михеев.

Як-130М производства Объединенной авиастроительной корпорации оснащен новым комплексом авиационного вооружения и бортового оборудования. Модернизированная машина предназначена для подготовки пилотов истребителей четвертого и пятого поколений, а также для решения ударных и истребительных задач в качестве легкого боевого самолета. Внедрение новых бортовых систем позволит эксплуатировать Як-130М круглосуточно в любых условиях, а также расширит его боевые возможности.