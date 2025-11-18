Су-57Э впервые совершил полет в небе над Ближним Востоком

Машину пилотировал заслуженный летчик-испытатель Герой России Сергей Богдан, показавший фигуры высшего пилотажа

ДУБАЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Новейший российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э впервые продемонстрировал свои возможности на Ближнем Востоке в рамках Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow, передает корреспондент ТАСС.

Машину пилотировал заслуженный летчик-испытатель Герой России Сергей Богдан, показавший фигуры высшего пилотажа. Российский истребитель вернулся на взлетно-посадочную полосу под аплодисменты и крики "Россия, вперед!".

Ранее Су-57Э показывался на выставках в Китае и Индии.

Выставка в Дубае продлится с 17 по 21 ноября.