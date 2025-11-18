Российский «Ланцет-Э» получил одноразовую пусковую установку

ZALA: Российский РУК «Ланцет-Э» получил одноразовую пусковую установку

Российский разведывательно-ударный комплекс (РУК) «Ланцет-Э» получил одноразовую пусковую установку. Об этом ТАСС в преддверии выставки Dubai Airshow 2025 в ОАЭ сообщила компания-производитель ZALA.

Там уточнили, что для барражирующих боеприпасов «Изделие 51Э» комплекса «разработаны пусковые установки однократного применения, которые повышают безопасность расчетов при проведении боевых миссий».

Также в компании сообщили, что продолжительность полета барражирующих боеприпасов РУК увеличили в два раза.

В мае Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России отмечала, что российские беспилотные летательные аппараты линейки «Ланцет» получили известность во всем мире после своего успеха в специальной военной операции.