Войти
Lenta.ru

Российский «Ланцет-Э» получил одноразовую пусковую установку

635
0
+1
Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com
Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com.

ZALA: Российский РУК «Ланцет-Э» получил одноразовую пусковую установку

Российский разведывательно-ударный комплекс (РУК) «Ланцет-Э» получил одноразовую пусковую установку. Об этом ТАСС в преддверии выставки Dubai Airshow 2025 в ОАЭ сообщила компания-производитель ZALA.

Там уточнили, что для барражирующих боеприпасов «Изделие 51Э» комплекса «разработаны пусковые установки однократного применения, которые повышают безопасность расчетов при проведении боевых миссий».

Также в компании сообщили, что продолжительность полета барражирующих боеприпасов РУК увеличили в два раза.

В мае Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России отмечала, что российские беспилотные летательные аппараты линейки «Ланцет» получили известность во всем мире после своего успеха в специальной военной операции.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Компании
Беспилотные системы
ФСВТС РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.11 19:00
  • 0
Стоимость эффекта: Формула, которая ломает военную машину Запада
  • 18.11 18:47
  • 2
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 18.11 18:03
  • 1
Автономность боеприпасов "Ланцет-Э" увеличили в два раза
  • 18.11 17:57
  • 11518
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.11 10:56
  • 0
Торг лояльностью: перипетии вокруг ЛУКОЙЛа
  • 18.11 07:45
  • 0
Комментарий к "Украина была нашим оплотом против Путина; теперь она становится для него трамплином"
  • 18.11 06:00
  • 0
Ответы на "Уроки Украины: российский доклад указывает на технологическое отставание европейских армий"
  • 18.11 03:02
  • 0
Ответ на "Когда танки снова станут хозяевами поля боя"
  • 18.11 00:52
  • 2
Как воевать в "аду": украинские ветераны говорят, что НАТО не готова к войне с Россией (The Independent, Великобритания)
  • 17.11 06:01
  • 3
СМИ США: Китай строит новый авианосец, который станет первым атомным
  • 17.11 00:45
  • 2763
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.11 12:29
  • 15
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 16.11 05:52
  • 0
Еще одна "скользкая" тема - о роли Православия в России ( с точки зрения атеиста)
  • 15.11 20:37
  • 78
МС-21 готовится к первому полету
  • 15.11 18:47
  • 115
Обзор программы создания Ил-114-300