Германия снимет ограничения на экспорт оружия Израилю с 24 ноября

ЦАМТО, 17 ноября. Германия снимает ограничения на экспорт вооружений Израилю, решение вступит в силу 24 ноября.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство DPA со ссылкой на официального представителя немецкого кабмина Штефана Корнелиуса.

Ранее министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль сообщил, что власти ФРГ проведут "переоценку ситуации" касательно решения о приостановке части военного экспорта Израилю в связи с началом мирного урегулирования в секторе Газа.

"Правительство Германии снимает ограничения на экспорт вооружений в Израиль. Представитель правительства Штефан Корнелиус заявил, что решение вступит в силу 24 ноября. Он обосновал этот шаг в частности прекращением огня между Израилем и ХАМАС, действующим с 10 октября", – сообщает агентство.

Как напоминает "РИА Новости", 8 августа канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил, что правительство Германии до дальнейшего уведомления не будет выдавать разрешения на экспорт продукции военного назначения Израилю, которая может быть использована в секторе Газа. Как передавало агентство DPA, с того момента ФРГ не выдала ни одного разрешения на поставки оружия Израилю.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.