Медведев допустил, что в России делают лучшие в мире беспилотники

Зампред Совбеза на всероссийском слете "Молодой гвардии "Единой России" призвал молодогвардейцев активно включаться в процессы, связанные с обеспечением технологического суверенитета страны

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Россия производит, возможно, лучшие в мире беспилотники. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, выступая на всероссийском слете "Молодой гвардии "Единой России".

В своем выступлении политик призвал молодогвардейцев активно включаться в процессы, связанные с обеспечением технологического суверенитета страны.

"Чтобы страна была действительно суверенной, независимой, сама выбирала путь развития, создавала сильную экономику, производила собственное оборудование, станки. Беспилотники те же самые, которые мы на самом деле уже делаем, может быть, лучше, чем другие страны", - заявил Медведев.