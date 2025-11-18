Войти
ТАСС

Медведев допустил, что в России делают лучшие в мире беспилотники

599
0
0
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС.
Источник изображения: © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Зампред Совбеза на всероссийском слете "Молодой гвардии "Единой России" призвал молодогвардейцев активно включаться в процессы, связанные с обеспечением технологического суверенитета страны

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Россия производит, возможно, лучшие в мире беспилотники. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, выступая на всероссийском слете "Молодой гвардии "Единой России".

В своем выступлении политик призвал молодогвардейцев активно включаться в процессы, связанные с обеспечением технологического суверенитета страны.

"Чтобы страна была действительно суверенной, независимой, сама выбирала путь развития, создавала сильную экономику, производила собственное оборудование, станки. Беспилотники те же самые, которые мы на самом деле уже делаем, может быть, лучше, чем другие страны", - заявил Медведев. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.11 19:00
  • 0
Стоимость эффекта: Формула, которая ломает военную машину Запада
  • 18.11 18:47
  • 2
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 18.11 18:03
  • 1
Автономность боеприпасов "Ланцет-Э" увеличили в два раза
  • 18.11 17:57
  • 11518
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.11 10:56
  • 0
Торг лояльностью: перипетии вокруг ЛУКОЙЛа
  • 18.11 07:45
  • 0
Комментарий к "Украина была нашим оплотом против Путина; теперь она становится для него трамплином"
  • 18.11 06:00
  • 0
Ответы на "Уроки Украины: российский доклад указывает на технологическое отставание европейских армий"
  • 18.11 03:02
  • 0
Ответ на "Когда танки снова станут хозяевами поля боя"
  • 18.11 00:52
  • 2
Как воевать в "аду": украинские ветераны говорят, что НАТО не готова к войне с Россией (The Independent, Великобритания)
  • 17.11 06:01
  • 3
СМИ США: Китай строит новый авианосец, который станет первым атомным
  • 17.11 00:45
  • 2763
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.11 12:29
  • 15
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 16.11 05:52
  • 0
Еще одна "скользкая" тема - о роли Православия в России ( с точки зрения атеиста)
  • 15.11 20:37
  • 78
МС-21 готовится к первому полету
  • 15.11 18:47
  • 115
Обзор программы создания Ил-114-300