Глава ОАК считает важным не упустить возможности на зарубежных рынках

Российская боевая техника показывает высокие результаты на поле боя, подчеркнул Вадим Бадеха

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) важно не упустить возможности, которые открываются перед Россией на фоне успехов в зоне проведения СВО. Об этом сказал генеральный директор ОАК Вадим Бадеха на открытии авиасалона Dubai Airshow 2025 в ОАЭ.

"Для нас крайне важно не упустить те возможности, которые открываются перед нами в связи с высокими результатами, которые наша боевая техника показывает на поле боя. Сегодня все международное сообщество, наши друзья и наши оппоненты, видят безусловное превосходство нашей боевой техники на поле боя, в том числе над лучшими западными системами вооружений. Наша задача сегодня - максимально использовать эту возможность, потому что зарубежные партнеры говорят о заинтересованности приобретения и эксплуатации нашей техники и видят ее преимущества. Конечно, мы должны их не подвести", - отметил он.

Ранее стало известно, что в рамках Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025 впервые на Ближнем Востоке был продемонстрирован новейший многофункциональный российский истребитель пятого поколения Су-57Э, а также модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М.

Российский павильон и статическую экспозицию посетил президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, уделивший особое внимание осмотру российского истребителя пятого поколения.

Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2025 проходит с 17 по 21 ноября. В рамках выставки крупнейшие отечественные предприятия авиастроительной, космической отрасли и ОПК представляют в Дубае почти 900 экспонатов, при этом более 30 образцов показаны в натурном виде.