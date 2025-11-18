Чемезов назвал главное преимущество российской авиатехники

Она постоянно улучшается с учетом боевого опыта, отметил глава Ростеха

ДУБАЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Главное преимущество российской военной авиатехники перед иностранными конкурентами - длительная апробация в боевых условиях и постоянная модернизация с учетом полученного опыта. Об этом ТАСС на полях международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025 сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Чтобы показать возможности отечественного авиастроения, мы привезли на Dubai Airshow сразу несколько образцов, которые дадут фору самым именитым западным производителям. Прежде всего, это истребитель Су-57Э - единственная на сегодня в мире машина 5-го поколения, которая в настоящих и длительных боях доказала возможность эффективно действовать против самого серьезного противника, имеющего продвинутые системы ПВО и РЭБ. Ну и, конечно, ударный вертолет Ка-52, комплекс ПВО "Панцирь-СМД-Е" и многое другое. Вся наша продукция прошла длительную апробацию в боевых условиях, постоянно совершенствуется с учетом полученного опыта - в этом ее главное преимущество перед конкурентами, у которых такого опыта нет", - сказал Чемезов.

Глава Ростеха отметил, что Ближний Восток - один из ключевых регионов для российского оружейного экспорта. На него приходится почти половина всех заказов "Рособоронэкспорта".

"Арабские страны прекрасно знают и уважают нашу военную продукцию, прежде всего системы ПВО, различную бронетехнику, противотанковые комплексы. Уверен, что у нашей авиационной техники тоже хорошие перспективы на этом рынке", - подчеркнул Чемезов.