Войти
ТАСС

Чемезов назвал главное преимущество российской авиатехники

652
0
0
Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов Александр Щербак/ ТАСС
Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов Александр Щербак/ ТАСС.
Источник изображения: © Александр Щербак/ ТАСС

Она постоянно улучшается с учетом боевого опыта, отметил глава Ростеха

ДУБАЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Главное преимущество российской военной авиатехники перед иностранными конкурентами - длительная апробация в боевых условиях и постоянная модернизация с учетом полученного опыта. Об этом ТАСС на полях международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025 сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Чтобы показать возможности отечественного авиастроения, мы привезли на Dubai Airshow сразу несколько образцов, которые дадут фору самым именитым западным производителям. Прежде всего, это истребитель Су-57Э - единственная на сегодня в мире машина 5-го поколения, которая в настоящих и длительных боях доказала возможность эффективно действовать против самого серьезного противника, имеющего продвинутые системы ПВО и РЭБ. Ну и, конечно, ударный вертолет Ка-52, комплекс ПВО "Панцирь-СМД-Е" и многое другое. Вся наша продукция прошла длительную апробацию в боевых условиях, постоянно совершенствуется с учетом полученного опыта - в этом ее главное преимущество перед конкурентами, у которых такого опыта нет", - сказал Чемезов.

Глава Ростеха отметил, что Ближний Восток - один из ключевых регионов для российского оружейного экспорта. На него приходится почти половина всех заказов "Рособоронэкспорта".

"Арабские страны прекрасно знают и уважают нашу военную продукцию, прежде всего системы ПВО, различную бронетехнику, противотанковые комплексы. Уверен, что у нашей авиационной техники тоже хорошие перспективы на этом рынке", - подчеркнул Чемезов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Ка-52
Компании
Ростех
РОЭ
Персоны
Чемезов Сергей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.11 19:00
  • 0
Стоимость эффекта: Формула, которая ломает военную машину Запада
  • 18.11 18:47
  • 2
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 18.11 18:03
  • 1
Автономность боеприпасов "Ланцет-Э" увеличили в два раза
  • 18.11 17:57
  • 11518
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.11 10:56
  • 0
Торг лояльностью: перипетии вокруг ЛУКОЙЛа
  • 18.11 07:45
  • 0
Комментарий к "Украина была нашим оплотом против Путина; теперь она становится для него трамплином"
  • 18.11 06:00
  • 0
Ответы на "Уроки Украины: российский доклад указывает на технологическое отставание европейских армий"
  • 18.11 03:02
  • 0
Ответ на "Когда танки снова станут хозяевами поля боя"
  • 18.11 00:52
  • 2
Как воевать в "аду": украинские ветераны говорят, что НАТО не готова к войне с Россией (The Independent, Великобритания)
  • 17.11 06:01
  • 3
СМИ США: Китай строит новый авианосец, который станет первым атомным
  • 17.11 00:45
  • 2763
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.11 12:29
  • 15
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 16.11 05:52
  • 0
Еще одна "скользкая" тема - о роли Православия в России ( с точки зрения атеиста)
  • 15.11 20:37
  • 78
МС-21 готовится к первому полету
  • 15.11 18:47
  • 115
Обзор программы создания Ил-114-300