Представлен истребитель пятого поколения Су-57Э

Истребитель пятого поколения Су-57Э представили на Ближнем Востоке

На международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025 представили истребитель пятого поколения Су-57Э. Об этом сообщает РИА Новости.

Корреспондент агентства уточнил, что Су-57Э примет участие и в летной программе авиасалона. Также было отмечено, что российский истребитель пятого поколения был выставлен перед посетителями Dubai Airshow 2025 на Ближнем Востоке, и они получили возможность сфотографироваться с боевой машиной.

Су-57Э был разработан компанией «Сухой». Машина, имеющая сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Ранее «Ростех» анонсировал, что истребитель покажут на авиасалоне в Дубае.

Ранее участник выставки Dubai Airshow 2025 компания Zala заявила об увеличении автономности боеприпасов для комплекса «Ланцет-Э». Дальность и продолжительность полета выросла в два раза — до 45 километров.