Источник изображения: topwar.ru

Зеленский накануне заявил: сегодня он подпишет с Францией «историческое соглашение», которое, по его словам, даст Украине новый уровень силы – в небе, в ПВО и в целом в обороне.

Reuters пишет со ссылкой на свои источники, что речь идет о десятигодичном авиационном соглашении. Его подписание станет фактически первым шагом для поставок Украине истребителей Rafale – тех самых, что выпускает французская Dassault Aviation. Для Киева это, конечно, ощутимый шаг. Если им что-то дадут.

По данным агентства, Франция готова выделить Киеву часть самолетов из своих запасов, но основная партия все-таки будет производиться заново уже под долгосрочные контракты. Украина, по планам, хочет расширить свой авиапарк до примерно 250 боевых машин, включая F-16 и шведские Gripen.

Кроме того, в пакет договоренностей могут войти и системы ПВО SAMP/T. Источники не уточняют, пойдут ли они из имеющихся резервов Франции или будут заказаны дополнительно на перспективу.

Самый туманный момент – деньги. Париж сейчас живет в состоянии политической нестабильности: кризисы, споры внутри правительства, плюс ощутимые бюджетные ограничения. И все это напрямую влияет на то, сколько реальной помощи Украина сможет получить, а сколько останется на уровне красивых обещаний.

Есть и другая часть встречи, куда более деликатная. Все, что скажут публично – улыбки, заявления о «стратегическом партнерстве», общие слова о поддержке – будет только фасадом. По информации европейских СМИ, настоящие, самые острые разговоры пойдут за закрытыми дверями. И центром этих разговоров станет крупный коррупционный скандал вокруг ближайшего окружения Зеленского.