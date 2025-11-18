Франция и Германия на пороге провала FCAS: проект истребителя могут закрыть

Источник изображения: topwar.ru

Франция и Германия подошли к моменту, когда придется признать: их главный европейский оборонный проект FCAS рассыпается, что называется, на глазах. Future Combat Air System задумывался как истребитель шестого поколения – символ того, что Европа может сама создавать серьезное вооружение - без американской поддержки.

Теперь, по данным Financial Times, партнеры обсуждают куда более скромный вариант: оставить только облачную систему управления, которая будет связующим звеном между самолетами, радарами, беспилотниками и наземными частями.

Airbus и Dassault Aviation, которые должны были реализовать FCAS как единая команда, превратились в два упрямых локомотива, тянущих проект в противоположные стороны. Не сошлись ни в том, кто главный, ни в том, как должен выглядеть сам самолет. Архитектура будущего истребителя так и осталась набором чертежей, о которых стороны только и делают, что спорят.

И вот теперь, перед встречей министров обороны, Париж и Берлин пытаются спасти хотя бы что-то одно из всей этой огромной задумки – общую боевую облачную систему.

Ранее Reuters писал, что Германия готова идти дальше и без Франции, если компромисс так и не найдут. Борис Писториус, глава Минобороны ФРГ, не скрывал, что окончательное закрытие проекта – вполне реальный сценарий.