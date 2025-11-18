ФСВТС: страны арабского Востока интересуют российские авиа и бронетехника, ПВО и дроны

ЦАМТО, 17 ноября. Страны Ближнего и Среднего Востока, а также Северной Африки интересуют, прежде всего, российские авиационная и бронетанковая техника, средства противовоздушной обороны, беспилотники и стрелковое оружие различных типов.

Об этом агентству "РИА Новости" заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев накануне авиакосмического салона в Дубае.

"Особым спросом у стран Ближнего и Среднего Востока, а также Северной Африки пользуются авиационная и бронетанковая техника, средства противовоздушной обороны, БЛА и стрелковое оружие различных типов", – сказал Д.Шугаев.

По его словам, интерес партнеров к закупке оружия российского производства сохраняется на высоком уровне благодаря ее надежности, простоте в эксплуатации, высоким тактико-техническим характеристикам, а также возможности применения в различных климатических условиях.