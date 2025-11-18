Мафиозные методы: кто заказал беспилотники для запугивания Бельгии

Андрей Низамутдинов — о раздувании истерии с БПЛА и каковы ее успехи

Истерия по поводу беспилотников, угрожающих безопасности Бельгии, не ослабевает уже больше месяца. Бельгийские, а следом за ними и другие европейские СМИ едва ли не ежедневно сообщают о БПЛА, которые были замечены возле аэропортов, атомных электростанций, промышленных объектов и военных баз. Власти то и дело выступают с заявлениями, двусмысленность которых не помогает успокоить общественное мнение, а лишь еще больше будоражит его. И вся эта шумиха слишком уж подозрительно совпадает по времени с попытками партнеров Бельгии по Евросоюзу убедить ее согласиться на экспроприацию российских активов, замороженных в международном депозитарии Euroclear.

Вероятно, это русские

К раздуванию беспилотной истерии лично приложил руку министр обороны Бельгии Тео Франкен. Он активно комментировал едва ли не каждый случай обнаружения неопознанных дронов в небе по соседству с военными или гражданскими объектами. В начале ноября министр также объявил, что в начале следующего года в стране начнет работать Национальный центр воздушной безопасности, главной задачей которого станет "обеспечение оптимального наблюдения и защиты воздушного пространства".

Еще Франкен предложил двухэтапный план борьбы с БПЛА, "угрожающими безопасности Бельгии". На первом этапе необходимо "срочно закупить" на €50 млн антидроновые ружья, которые выводят из строя системы управления беспилотниками, а также обычные дробовики для поражения БПЛА на малых и сверхмалых расстояниях. Второй этап предусматривает выделение €500 млн на средства противодействия беспилотникам, которые должны в том числе позволять обнаруживать не только сами дроны, но и их операторов.

Усилия коллеги по силовому блоку поддержал министр безопасности и внутренних дел Бельгии Бернар Квентин, объявивший о намерении ввести обязательную регистрацию БПЛА. МВД также сообщило о подготовке законопроекта, устанавливающего штраф в размере до €10 тыс. или даже тюремное заключение за запуски беспилотников близ стратегических объектов.

При всем при том бельгийские власти так ни разу и не нашли виновников запуска дронов. Но из заявлений как-то исподволь вытекало, что ответственность лежит, highly likely, на русских.

Особенно усердствовал с подобными высказываниями все тот же Франкен. Его неуемная активность привела к тому, что пользователи соцсетей стали называть главу Минобороны "безумцем, которого следует запереть в психушке". Невзирая на это, Франкен продолжает твердить, что "Россия является вероятным подозреваемым".

Озабоченность главы бельгийского Минобороны в полной мере разделили партнеры по НАТО и Евросоюзу. Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте пообещал, что Бельгии "предоставят необходимую помощь для ответа на этот вызов". Минобороны Германии сообщило о срочной переброске в Бельгию подразделений ВВС "для оценки ситуации и координации временного развертывания средств обнаружения и защиты от беспилотников". Об оперативной отправке специалистов и оборудования проинформировал также начальник штаба обороны ВС Великобритании главный маршал авиации Ричард Найтон.

Qui prodest

Как глубокомысленно замечал Винни-Пух, "это ж-ж-ж неспроста, зря никто жужжать не станет". Заявления Франкена и его европейских коллег прекрасным образом вписываются в антироссийскую кампанию, которая, в свою очередь, служит оправданием для масштабных планов милитаризации Евросоюза. И сколько бы бельгийский министр ни обвинял "яростное меньшинство" в распространении "нелепостей" по поводу этих планов, но факт остается фактом: именно сам Франкен и является автором плана по выделению бюджетных ассигнований в размере €34,2 млрд на ускоренную милитаризацию Бельгии в ближайшие годы.

Аналогичные планы вынашивают и другие страны ЕС, и Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен, чьи аппетиты исчисляются уже не десятками, а сотнями миллиардов. Частью этих планов является и продолжение поставок вооружений и военной техники Украине, которая стала для Европы главным орудием в ее прокси-войне против России. Но если на самих себя денег не жалко, то с киевским режимом, который еще и ворует как не в себя, сложнее. Явно хочется найти схемы, которые позволили бы и военную помощь продолжить, и с себя финансовое бремя снять.

Таким образом, ответ на классический вопрос, кому выгодна шумиха вокруг беспилотной угрозы в Бельгии, состоит из двух частей. Про первую уже сказано: она выгодна тем, кто продвигает планы ускоренной милитаризации Европы. Вторая часть ответа тоже достаточно очевидна, причем не только для нас в России, но и для здравомыслящих людей в Европе. Приведу мнение одного из них — лидера французской партии "Патриоты" Флориана Филиппо. "…Бельгия подвергается интенсивной пропаганде по поводу якобы российских дронов, чтобы заставить ее снять вето на использование замороженных российских активов! <…> ЕС и НАТО делают все возможное, чтобы вызвать панику в Бельгии и оказать давление на ее премьер-министра!" — написал французский политик в соцсети Х (ранее Twitter), назвав подобные методы "мафиозными".

И капитал приобрести, и невинность соблюсти

О том, что шумиха по поводу дронов в Бельгии носит именно пропагандистский характер, говорит такой факт: согласно официальной статистике, приведенной газетой Brussels Times, в 2024 году в стране зафиксировали 31 тыс. полетов БПЛА близ важных инфраструктурных объектов, что соответствует примерно 85 случаям в день. Выходит, в прошлом году на дроны никто и внимания не обращал, а тут вдруг как по заказу такая шумиха?! Хотя почему "как"? Именно что по заказу, и заказчик понятен — Еврокомиссия и лично фрау фон дер Ляйен, которая и является автором плана конфискации российских активов для финансирования помощи Киеву.

Официально эта схема именуется "репарационным кредитом", а на деле представляет собой беззастенчивое воровство российских активов, которые после начала СВО были заблокированы в находящемся в Бельгии депозитарии Euroclear (и неслабые проценты от "прокручивания" которых уже вовсю используются для оплаты военных поставок Киеву). Причем придумана схема в лучших мафиозных традициях: предоставлять "кредит" страны ЕС будут как бы вместе, но ответственность в случае чего будет нести одна Бельгия.

А этот случай неизбежно наступит.

Конфискация активов выходит за все допустимые рамки международного права, и Россия уже ясно дала понять, что воровство ее средств без ответа не останется. Потому-то на саммите ЕС в конце октября бельгийский премьер Барт Де Вевер прямо и недвусмысленно заявил: Бельгия согласится на предложенную схему лишь в том случае, если все остальные страны ЕС поровну разделят возможные риски. Желающих делить ответственность не нашлось, вопрос повис в воздухе. Так что ЕК пришлось перейти к закулисным методам воздействия, одним из которых и стала шумиха по поводу угрозы дронов.

Надо сказать, что пока эти методы к результату не привели. Во всяком случае, министры финансов стран ЕС на встрече 13 ноября не смогли договориться по "репарационному кредиту". "Мы будем активно работать с государствами-членами, чтобы облегчить принятие решений на саммите в декабре", — заявила после встречи министр экономики председательствующей в ЕС Дании Стефани Лосе, добавив, что считает экспроприацию российских активов "наилучшим решением".

Позицию Дании разделяют другие страны Северной Европы, ряд других государств вроде бы тоже не против, но опасаются возможных последствий, поэтому напоминают о необходимости соблюдения международного права. Так, например, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро отметил, что реализация предложенной Еврокомиссией схемы "не должна привести к конфискации российских активов, замороженных в Европе, поскольку это стало бы причиной юридических проблем". Подход "и хочется, и колется" определяет также позицию Италии и еще нескольких стран.

Мало не покажется

Судя по всему, развернутая по заказу Еврокомиссии шумная медийная кампания по поводу беспилотной угрозы не оказала на бельгийцев должного влияния. К такому выводу пришла газета DH, которая на основе анализа публикаций в соцсетях констатировала, что жители Бельгии не верят в "русскую угрозу дронов". На фоне отсутствия доказательств они "все больше и больше ставят под сомнение" факты полетов БПЛА и видят в рассказах о них "медийные и политические манипуляции".

А вот главу депозитария Euroclear Валери Урбен гораздо больше мифической угрозы дронов беспокоит реальная угроза ответных действий со стороны России. В интервью французской газета Le Monde она отметила, что конфискация противоречит "международному праву в отношении суверенитета государственных активов" и РФ "может инициировать судебное разбирательство". Вдобавок последствия конфискации, пусть даже завуалированной, могут оказаться гораздо шире и затронуть всю зону евро. Как откровенно рассказала Урбен, представители других стран, хранящих активы в Euroclear, высказывают серьезную обеспокоенность ситуацией. Если российские активы будут использованы для финансирования кредита Украине, то международные инвесторы "сократят инвестиции в зону евро", предупредила глава депозитария. Более того, Урбен даже не исключила, что Euroclear сам обратится в суд и будет добиваться неисполнения распоряжений Еврокомиссии и Совета Евросоюза, если они решатся на конфискацию российских активов.

Опасения главы депозитария, как и схожие тревоги главы бельгийского правительства, абсолютно справедливы. За столь грубое нарушение международного права придется ответить, Европа может не сомневаться. К тому же не будем забывать, что Россия в качестве ответа на блокировку ее активов тоже заморозила капиталы европейских компаний в РФ. Иными словами, бумеранг может прилететь такой, что мало никому не покажется. Для европейцев же лучше не пытаться залезть в российский кошелек, а позаботиться о своем собственном портмоне — целее будет. Особенно если не иметь дела с высокопоставленными ворами в Киеве.

