ЦАМТО

В Бразилии раскритиковали идею купить танки Leopard, от которых отказалась Украина

Танк Leopard 2A6 на выставке трофейной техники на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот"
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ ТАСС

ЦАМТО, 17 ноября. Бразилии едва ли стоит покупать танки Leopard, которые, по информации СМИ, Германия хотела бы продать этой южноамериканской стране после отказа от них Украины.

Такое мнение высказал агентству "РИА Новости" офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.

Ранее бразильский портал Technologia & Defesa, сославшись на источники в армии страны, сообщил, что Германия предлагает Бразилии партию танков Leopard 2А6. По данным издания, на складах в ФРГ остались 68 устаревших танков этого типа, не подлежащих модернизации. Как утверждает T&D, киевский режим ранее от них отказался, но официального подтверждения этому нет.

"Портал Technologia & Defesa заслуживает доверия. Если они об этом говорят, весьма вероятно, что это правда. Но сама идея сомнительна", – сказал Р.Фариназу.

По мнению собеседника агентства, ОБТ Leopard, хотя и показал себя лучше других западных танков на Украине, все равно заслуживает критики. Кроме того, речь идет о технологиях 60-летней давности.

"Кроме того, ОБТ Leopard весьма зависим от электронных компонентов, которые не очень подходили к климату на Украине. Тем более не знаю, выдержали бы они тропический климат Бразилии. Так что очень сомнительна возможная покупка этих танков", – заключил собеседник агентства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Германия
США
Украина
Продукция
Leopard-2
Шилка
