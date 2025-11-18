ЦАМТО, 17 ноября. Бразилии едва ли стоит покупать танки Leopard, которые, по информации СМИ, Германия хотела бы продать этой южноамериканской стране после отказа от них Украины.

Такое мнение высказал агентству "РИА Новости" офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.

Ранее бразильский портал Technologia & Defesa, сославшись на источники в армии страны, сообщил, что Германия предлагает Бразилии партию танков Leopard 2А6. По данным издания, на складах в ФРГ остались 68 устаревших танков этого типа, не подлежащих модернизации. Как утверждает T&D, киевский режим ранее от них отказался, но официального подтверждения этому нет.

"Портал Technologia & Defesa заслуживает доверия. Если они об этом говорят, весьма вероятно, что это правда. Но сама идея сомнительна", – сказал Р.Фариназу.

По мнению собеседника агентства, ОБТ Leopard, хотя и показал себя лучше других западных танков на Украине, все равно заслуживает критики. Кроме того, речь идет о технологиях 60-летней давности.

"Кроме того, ОБТ Leopard весьма зависим от электронных компонентов, которые не очень подходили к климату на Украине. Тем более не знаю, выдержали бы они тропический климат Бразилии. Так что очень сомнительна возможная покупка этих танков", – заключил собеседник агентства.