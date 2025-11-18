Премьер Греции и Зеленский обсудили сотрудничество в сфере БЛА и кибербезопасности

ЦАМТО, 17 ноября. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и Владимир Зеленский обсудили сотрудничество в сфере разработки БЛА и кибербезопасности, а также энергетическую безопасность.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в совместном заявлении по итогам визита Зеленского в Афины.

"Стороны договорились углублять сотрудничество в области обороны, сосредоточив внимание на укреплении безопасности на море, включая сотрудничество в разработке и развертывании морских БЛА, совместные учения и обучение, связанные с беспилотными морскими системами, а также расширение обмена информацией о морских угрозах", – говорится в заявлении Зеленского и Мицотакиса, его текст распространила пресс-служба греческого премьер-министра.

Кроме того, лидеры обсудили вопросы кибербезопасности и "договорились разработать совместные инициативы по укреплению защиты критически важной инфраструктуры и противодействию кибер- и гибридным угрозам, направленным против обеих стран".

В ходе встречи Мицотакис и Зеленский также обсудили вопросы энергетики и поставок газа на Украину через Грецию.

В воскресенье греческая газовая компания DEPA и "Нафтогаз Украины" подписали письмо о намерениях по поставке природного газа на Украину с декабря 2025 года по март 2026 года, сообщает "РИА Новости".