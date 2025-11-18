Дмитрий Шугаев: Саудовскую Аравию интересуют российские средства ПВО малой дальности

ЦАМТО, 17 ноября. Саудовская Аравия особо интересуется российскими средствами ПВО малой дальности, техникой сухопутных войск и локализацией производства на ее территории.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в преддверии авиакосмического салона в Дубае.

"Наибольший интерес Саудовская Аравия проявляет к поставкам современных средств противовоздушной обороны малой дальности, техники сухопутных войск, а также локализации производства отдельных образцов вооружения на территории королевства", – сказал Д.Шугаев.

Он подчеркнул, что военно-техническое сотрудничество с Саудовской Аравией развивается планомерно, регулярно проводятся консультации и деловые встречи между профильными ведомствами и предприятиями ОПК обеих стран, эффективно работает совместная российско-саудовская комиссия по военно-техническому сотрудничеству.

"Мы подтверждаем готовность к дальнейшему укреплению ВТС с саудовскими партнерами по вышеуказанным и другим направлениям сотрудничества, представляющим взаимный интерес", – сказал "РИА Новости" Д.Шугаев.