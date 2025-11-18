Войти
ЦАМТО

ФСВТС: портфель экспортных оружейных заказов РФ составляет порядка 60 млрд. долл.

667
0
0
Дмитрий Шугаев
Дмитрий Шугаев.
Источник изображения: Пресс-служба "Ростеха"

ЦАМТО, 17 ноября. Портфель экспортных оружейных контрактов России со странами Ближнего и Среднего Востока, а также Северной Африки составляет несколько десятков миллиардов долларов.

Об этом в интервью агентству "РИА Новости" заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев накануне авиакосмического салона в Дубае.

Общий портфель экспортных оружейных заказов РФ, по его словам, составляет порядка 60 млрд. долл.

"Регионы Ближнего и Среднего Востока, а также Северной Африки традиционно занимают одно из ключевых направлений российского экспорта вооружения и военной техники. На долю стран этих регионов приходится значительная часть контрактов, заключаемых Россией в военно-технической сфере. Портфель заказов стран данных регионов оценивается в несколько десятков миллиардов долл.", – сказал Д.Шугаев.

Dubai Airshow – одна из ведущих мировых выставок в аэрокосмической и оборонной отраслях. Очередной форум пройдет с 17 по 21 ноября в Дубае, ОАЭ. В рамках мероприятия будут представлены инновации в авиации, космосе и обороне, а также пройдут летные демонстрации и конференции.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.11 19:00
  • 0
Стоимость эффекта: Формула, которая ломает военную машину Запада
  • 18.11 18:47
  • 2
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 18.11 18:03
  • 1
Автономность боеприпасов "Ланцет-Э" увеличили в два раза
  • 18.11 17:57
  • 11518
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.11 10:56
  • 0
Торг лояльностью: перипетии вокруг ЛУКОЙЛа
  • 18.11 07:45
  • 0
Комментарий к "Украина была нашим оплотом против Путина; теперь она становится для него трамплином"
  • 18.11 06:00
  • 0
Ответы на "Уроки Украины: российский доклад указывает на технологическое отставание европейских армий"
  • 18.11 03:02
  • 0
Ответ на "Когда танки снова станут хозяевами поля боя"
  • 18.11 00:52
  • 2
Как воевать в "аду": украинские ветераны говорят, что НАТО не готова к войне с Россией (The Independent, Великобритания)
  • 17.11 06:01
  • 3
СМИ США: Китай строит новый авианосец, который станет первым атомным
  • 17.11 00:45
  • 2763
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.11 12:29
  • 15
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 16.11 05:52
  • 0
Еще одна "скользкая" тема - о роли Православия в России ( с точки зрения атеиста)
  • 15.11 20:37
  • 78
МС-21 готовится к первому полету
  • 15.11 18:47
  • 115
Обзор программы создания Ил-114-300