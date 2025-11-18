ФСВТС: портфель экспортных оружейных заказов РФ составляет порядка 60 млрд. долл.

ЦАМТО, 17 ноября. Портфель экспортных оружейных контрактов России со странами Ближнего и Среднего Востока, а также Северной Африки составляет несколько десятков миллиардов долларов.

Об этом в интервью агентству "РИА Новости" заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев накануне авиакосмического салона в Дубае.

Общий портфель экспортных оружейных заказов РФ, по его словам, составляет порядка 60 млрд. долл.

"Регионы Ближнего и Среднего Востока, а также Северной Африки традиционно занимают одно из ключевых направлений российского экспорта вооружения и военной техники. На долю стран этих регионов приходится значительная часть контрактов, заключаемых Россией в военно-технической сфере. Портфель заказов стран данных регионов оценивается в несколько десятков миллиардов долл.", – сказал Д.Шугаев.

Dubai Airshow – одна из ведущих мировых выставок в аэрокосмической и оборонной отраслях. Очередной форум пройдет с 17 по 21 ноября в Дубае, ОАЭ. В рамках мероприятия будут представлены инновации в авиации, космосе и обороне, а также пройдут летные демонстрации и конференции.