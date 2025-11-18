Войти
Автономность боеприпасов "Ланцет-Э" увеличили в два раза

Разведывательно-ударный комплекс "Ланцет-Э" Виктор Бодров/ ТАСС
Разведывательно-ударный комплекс "Ланцет-Э" Виктор Бодров/ ТАСС.
Источник изображения: © Виктор Бодров/ ТАСС

"Изделие 51Э" и "Изделие 51Э-ИК" теперь обладают рабочей дальностью до 45 км

ДУБАЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Продолжительность полета барражирующих боеприпасов "Изделие 51Э" и "Изделие 51Э-ИК", а также боеприпасов "Изделие 52Э" и "Изделие 52Э-ИК", входящих в разведывательно-ударный комплекс "Ланцет-Э", увеличена в два раза. Об этом сообщили ТАСС в компании-разработчике ZALA в преддверии международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025.

Кроме того, подчеркнули в компании, увеличена дальность полета барражирующих боеприпасов.

"Барражирующие боеприпасы не только увеличили дальность полета, но и улучшили время полета почти в 2 раза. <…> Так, "Изделие 51Э" и "Изделие 51Э-ИК" теперь обладают рабочей дальностью до 45 км и продолжительностью полета до 50 минут. Дальность полета "Изделие 52Э" и "Изделие 52Э-ИК" возросла до 35 км, а продолжительность - до 30 минут", - отметили в компании.

Разведывательно-ударный комплекс "Ланцет-Э", являющийся экспортной версией комплекса "Ланцет", включает разведывательный БЛА Z-16Э и оснащенные двойным Х-образным оперением барражирующие боеприпасы - "Изделие 51Э", "Изделие 51Э-ИК" и "Изделие 52Э", "Изделие 52Э-ИК". 

№1
18.11.2025 18:03
Ланцет славное оружие, которое одним из первых начало менять современное поле боя с нашей стороны.

Но вполне логично, что Ланцет не выдерживает экономической конкуренции с дешевыми fpv.

Сейчас дешевле потратить несколько десятков fpv на одну цель, чем один Ланцет.

Тем более, что некоторые fpv на оптоволокне стали летать на 50км, что дальше, чем удвоенная Ланцетом дальность.

Чтобы концепту выжить и развиваться, ему нужно не соревноваться с fpv, а выбрать такую стратегическую нишу, на которую fpv не смогут претендовать еще долго, как класс (массовых и дешевых камикадзе).

FPV по крайней мере какое-то время не смогут похвастаться серьезным машинным зрением (поиск, селлекция целей, остройка от помех/макетов/муляжей, выбор приоритета).

Еще они не смогут запускаться как ПТУРы - из тубуса, быстро - выстрелил и забыл.

А Ланцеты могут. И из возимых (класс Корнета/Атаки/Спайка) и из носимых (Джавеллин и аналоги).

Вот эти два направления могут дать стратегическое преимущество Ланцетов, как минимум на годы.
