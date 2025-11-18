Автономность боеприпасов "Ланцет-Э" увеличили в два раза

"Изделие 51Э" и "Изделие 51Э-ИК" теперь обладают рабочей дальностью до 45 км

ДУБАЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Продолжительность полета барражирующих боеприпасов "Изделие 51Э" и "Изделие 51Э-ИК", а также боеприпасов "Изделие 52Э" и "Изделие 52Э-ИК", входящих в разведывательно-ударный комплекс "Ланцет-Э", увеличена в два раза. Об этом сообщили ТАСС в компании-разработчике ZALA в преддверии международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025.

Кроме того, подчеркнули в компании, увеличена дальность полета барражирующих боеприпасов.

"Барражирующие боеприпасы не только увеличили дальность полета, но и улучшили время полета почти в 2 раза. <…> Так, "Изделие 51Э" и "Изделие 51Э-ИК" теперь обладают рабочей дальностью до 45 км и продолжительностью полета до 50 минут. Дальность полета "Изделие 52Э" и "Изделие 52Э-ИК" возросла до 35 км, а продолжительность - до 30 минут", - отметили в компании.

Разведывательно-ударный комплекс "Ланцет-Э", являющийся экспортной версией комплекса "Ланцет", включает разведывательный БЛА Z-16Э и оснащенные двойным Х-образным оперением барражирующие боеприпасы - "Изделие 51Э", "Изделие 51Э-ИК" и "Изделие 52Э", "Изделие 52Э-ИК".