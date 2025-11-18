Войти
Скрытные чемпионы обороны Балтики (WELT, Германия)

Welt: страны Балтии стремятся стать ключевыми производителями дронов в ЕС

Страны Балтии стремятся стать ключевыми производителями военных дронов в ЕС, пишет Welt. Прибалты все активнее предлагают европейцам продукцию своих оборонных стартапов, запугивая "скорой войной с Россией".

Штефан Бойтельсбахер (Stefan Beutelsbacher)

Молодые "оборонные" стартапы часто избегают публичности. В Балтии, где угроза со стороны России ощущается особенно остро, это подстегивает новые разработки. Корреспонденты издания WELT побывали в местных компаниях, о которых почти никто не слышал, хотя они могут стать ключевыми для безопасности Европы.

У фирмы нет сайта и аккаунтов в соцсетях. Реклама, пресс-релизы, публичные мероприятия? Ничего такого. "Мы предпочитаем оставаться в тени", – говорит один из ее менеджеров. В конце концов, в Sky Fortress – "Небесная крепость" – речь идет о вопросах мира и безопасности. Опасаясь преследователей российского режима, собеседник просит не называть его имени.

Встречаемся с ним в таллиннском Музее оккупации и свободы. Здесь фото, видео и архивы КГБ рассказывают о борьбе Эстонии с оккупацией со стороны СССР и нацистов. "Сегодня наша независимость снова под угрозой, – считает менеджер. — Путин хочет сначала подчинить себе Украину, а затем – страны Балтии" (это полная ерунда, Россия не раз опровергала подобные заявления. — Прим. ИноСМИ). Sky Fortress должна помочь этому воспрепятствовать: компания разрабатывает технологии для борьбы с дронами – одной из самых смертоносных систем на современном поле боя.

Sky Fortress – часть нового поколения компаний: европейских стартапов, возникших за последние пять-десять лет и поставляющих свои решения Украине и государствам НАТО. Это не танки, мины или снаряды, а скорее сенсоры, софт и лазеры. Хай-тек вместо гаубиц. И почти всегда задействуется искусственный интеллект.

Многие такие оборонные стартапы появляются на востоке континента – в Эстонии, Латвии и Литве. Здесь они составляют около 10% всех молодых компаний – необычно высокая доля. В большинстве других европейских стран – меньше 3%. Почему так? Один из ответов – близость к России. Как в Израиле: там, где есть угроза, рождаются инновации.

Кроме того, три прибалтийские страны особенно продвинулись в цифровизации. В Эстонии госуслуги полностью переведены в онлайн: в сети можно сделать все, кроме свадьбы и развода. А программа e-Residency привлекает основателей со всего света: это своего рода виртуальное "гражданство", которое позволяет каждому открыть и вести бизнес в Эстонии – недорого, без бюрократии и независимо от места жительства.

129 тысяч человек из 185 стран стали "цифровыми гражданами" Эстонии, среди них восемь тысяч немцев. Программа дала старт множеству молодых военных фирм, о которых мало кто знает, хотя они могут стать опорой безопасности Европы и снизить зависимость континента от США.

Европа догоняет в сфере военных стартапов

Пока что страны ЕС закупают значительную часть военных технологий в США. Там в отрасль вливается почти в два с половиной раза больше средств, показывает анализ компании McKinsey. Но европейцы сокращают отставание – и в отдельных нишах, например в беспилотниках и их перехвате, скоро могут выйти вперед. По оценке экспертов, инвестиции по эту сторону Атлантики в новые оборонные компании с 2021 по 2024 год выросли более чем на 500%. Брюссель тоже поддерживает такие стартапы, скажем, через фонд EDF в сумме около 7,3 миллиарда евро. До американских масштабов далеко, но начало положено.

Постепенно ЕС меняется – из чисто экономического союза и зоны свободной торговли он превращается в военный союз. И "скрытые чемпионы" Балтики играют в этом центральную роль. Их технологии еще не идеальны, но многообещающи. Эти компании могут помочь Европе в завтрашних кризисах. Издание WELT представляет самые интересные из них.

Marduk

Противники используют контрмеры против систем вроде Sky Fortress: некоторые дроны оснащают электромоторами или запускают в "планирующий" режим на финальном участке – микрофоны их почти не слышат. Поэтому Лейт Раунo Лембер (Leet Rauno Lember) из Эстонии и его команда предложили альтернативу – оптические сенсоры. "Идет гонка вооружений", – рассказывает Лембер на встрече в Таллине.

Он показывает систему, разработанную своей компании Marduk: два ящика с камерами на поворотной раме, закрепленные на кузове пикапа. Такие установки отслеживают и небо над Украиной. В хорошую погоду они распознают объекты размером 30 сантиметров на дистанции до 2,5 километра. ИИ определяет, что именно в кадре – российский дрон-камикадзе или, скажем, стайка ласточек.

Sensus Q

Где находятся свои подразделения? Где прячется противник? Что за местность за ближайшим холмом? Молодая эстонская фирма SensusQ создает софт, который дает цельную картину происходящего на поле боя – почти как в видеоигре. Солдат будущего будет полагаться на такие "системы управления боем".

Они наглядно сводят данные из множества источников – спутников, дронов, танков. Латвийская LMT Defence, входящая в национального телеком-оператора, предлагает для этого даже приложение для смартфона. Некоторые программы отслеживают, сколько боеприпасов осталось у подразделения, или фиксируют ранения конкретного бойца: датчики на теле в реальном времени измеряют пульс и давление. Правда, такие решения пока остаются прототипами.

Sky Fortress

Компании Sky Fortress уже три года занята одной из главных задач современной войны: как обнаруживать дроны? Сейчас чаще всего используют радары – антенны посылают волны, которые отражаются от объектов в воздухе. Но в городах вроде Киева такой подход часто не работает. "Кругом дома мешают, – делится менеджер Sky Fortress. — Противовоздушную оборону нужно переосмыслить".

Компания развернула на Украине 14 тысяч микрофонов. Они записывают все, что летит: истребители, вертолеты, ракеты, птиц – и, конечно, дроны. ИИ определяет по звуку тип цели и передает ее координаты.

Astrolight

За последние месяцы тысячи пилотов над Балтикой сталкиваются с одной и той же проблемой: внезапным сбоем GPS-навигации. По данным НАТО, Россия регулярно глушит сигналы, которые западные спутники передают на Землю. "Балтийские государства – на передовой радиоэлектронной борьбы, – рассказывает глава литовской Astrolight Лаурынас Мачюлис (Laurynas Mačiulis). — Навигацию и связь постоянно атакуют".

Их ответ – лазеры. Спутники GPS передают данные о позиции и времени с помощью радиосигналов самолетам, автомобилям, электросетям и множеству других потребителей. Astrolight, напротив, передает информацию невидимыми световыми лучами, например, за счет минимального изменения яркости. На текущем уровне технологий такой канал связи почти невозможно нарушить.

