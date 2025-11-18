На ледокол "Ленинград" установили резервный дизельный генератор

Специалисты "Балтийского завода" установили резервный дизельный генератор (РДГ) массой 38,5 тонны и мощностью 2000 кВт на левый борт атомного ледокола "Ленинград" проект 22220. Как сообщили в пресс-службе верфи, агрегат поместили на штатное место с помощью портального крана.

Всего на атомоход установят два РДГ. Они входят в состав основной электроэнергетической системы и обеспечивают электроснабжение потребителей судна при выведенных из действия реакторах. Генераторы запускаются автоматически при потери питания на главном распределительном щите или по сигналу аварийной защиты реакторов.

Погрузка резервного дизельного генератора на ледокол "Ленинград" "Балтийский завод"

"Ленинград" – шестое судно проекта 22220, строящееся на "Балтийском заводе" по заказу "Росатома". Ледокол заложили в январе 2024 года. Сейчас на стапеле предприятия продолжаются работы по формированию корпуса судна.

К настоящему времени в составе "Атомфлота" действуют четыре ледокола проекта 22220. Пятое судно этого типа, "Чукотка", достраивается на плаву и готовится к испытаниям.

Ледоколы проекта 22220 оснащаются водо-водяными ядерными реакторами "РИТМ-200", разработанными в АО "ОКБМ Африкантов" (предприятие "Росатома"). В состав главной энергетической установки каждого ледокола включены два реактора тепловой мощностью 175 МВт каждый.