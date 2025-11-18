Reuters: Франция и Украина могут заключить сделку по поставкам систем ПВО SAMP/T

ЦАМТО, 17 ноября. Париж и Киев в рамках визита Владимира Зеленского во Францию в понедельник могут заключить сделку по поставкам Украине систем ПВО SAMP/T.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники.

"Зеленский находится в Париже для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном... В понедельник могут рассмотреть сделку по поставке систем ПВО SAMP/T из существующих запасов французской армии или через долгосрочные заказы, включая ракеты и системы борьбы с дронами", – говорится в сообщении агентства со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Кроме того, может быть заключено "стратегическое авиационное соглашение" на 10 лет, которое будет предусматривать поставки истребителей Rafale.