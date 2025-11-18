Войти
Военное обозрение

Делегация Минобороны РФ впервые посетила Дамаск после смены власти в Сирии

631
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Российская делегация военного ведомства посетила сирийскую столицу. Возглавил делегацию заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров. Это, по сути, первое посещение Дамаска представителями министерства обороны России после прихода к власти в САР новых военно-политических сил.

Генерал Евкуров встретился с с Мухафатом Абу Касром, который занимает пост министра обороны в так называемом переходном правительстве Сирийской Арабской Республики. Обсуждалось военное сотрудничество двух стран и «усиление механизмов координации» в сфере интересов обоих государств.

Конкретики по этим вопросам пока не приводится. Напомним, что меньше месяца назад Абу Каср посещал в составе делегации Москву. В российской столице его принимал министр обороны Андрей Белоусов.

После той встречи, а также после визита новоиспечённого «президента» Сирии Аш-Шараа в Москву, несколько ближневосточных источников заявили, что новый Дамаск хочет, чтобы российские войска разместились на южных границах Сирии. Там же планируется размещение и американского военного контингента. Всё это представлено как гарантии безопасности в отношении Сирии в случае попыток Израиля осуществить вторжение. Причём этот вопрос, как утверждается, увязывается с возможностью эксплуатации Россией военных баз в Тартусе и Хмеймиме. Насколько всё это соответствует реальности, пока говорить сложно. Однако тот факт, что российские официальные лица активно контактируют с новыми властями Сирии, говорит как минимум о том, что от взаимодействия Москва отказываться не готова, и сохранение военных баз в САР продолжает оставаться в интересах военного ведомства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
Сирия
США
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.11 19:00
  • 0
Стоимость эффекта: Формула, которая ломает военную машину Запада
  • 18.11 18:47
  • 2
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 18.11 18:03
  • 1
Автономность боеприпасов "Ланцет-Э" увеличили в два раза
  • 18.11 17:57
  • 11518
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.11 10:56
  • 0
Торг лояльностью: перипетии вокруг ЛУКОЙЛа
  • 18.11 07:45
  • 0
Комментарий к "Украина была нашим оплотом против Путина; теперь она становится для него трамплином"
  • 18.11 06:00
  • 0
Ответы на "Уроки Украины: российский доклад указывает на технологическое отставание европейских армий"
  • 18.11 03:02
  • 0
Ответ на "Когда танки снова станут хозяевами поля боя"
  • 18.11 00:52
  • 2
Как воевать в "аду": украинские ветераны говорят, что НАТО не готова к войне с Россией (The Independent, Великобритания)
  • 17.11 06:01
  • 3
СМИ США: Китай строит новый авианосец, который станет первым атомным
  • 17.11 00:45
  • 2763
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.11 12:29
  • 15
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 16.11 05:52
  • 0
Еще одна "скользкая" тема - о роли Православия в России ( с точки зрения атеиста)
  • 15.11 20:37
  • 78
МС-21 готовится к первому полету
  • 15.11 18:47
  • 115
Обзор программы создания Ил-114-300