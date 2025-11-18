Делегация Минобороны РФ впервые посетила Дамаск после смены власти в Сирии

Источник изображения: topwar.ru

Российская делегация военного ведомства посетила сирийскую столицу. Возглавил делегацию заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров. Это, по сути, первое посещение Дамаска представителями министерства обороны России после прихода к власти в САР новых военно-политических сил.

Генерал Евкуров встретился с с Мухафатом Абу Касром, который занимает пост министра обороны в так называемом переходном правительстве Сирийской Арабской Республики. Обсуждалось военное сотрудничество двух стран и «усиление механизмов координации» в сфере интересов обоих государств.

Конкретики по этим вопросам пока не приводится. Напомним, что меньше месяца назад Абу Каср посещал в составе делегации Москву. В российской столице его принимал министр обороны Андрей Белоусов.

После той встречи, а также после визита новоиспечённого «президента» Сирии Аш-Шараа в Москву, несколько ближневосточных источников заявили, что новый Дамаск хочет, чтобы российские войска разместились на южных границах Сирии. Там же планируется размещение и американского военного контингента. Всё это представлено как гарантии безопасности в отношении Сирии в случае попыток Израиля осуществить вторжение. Причём этот вопрос, как утверждается, увязывается с возможностью эксплуатации Россией военных баз в Тартусе и Хмеймиме. Насколько всё это соответствует реальности, пока говорить сложно. Однако тот факт, что российские официальные лица активно контактируют с новыми властями Сирии, говорит как минимум о том, что от взаимодействия Москва отказываться не готова, и сохранение военных баз в САР продолжает оставаться в интересах военного ведомства.