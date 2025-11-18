Reuters: Британия подталкивает Польшу к закупке шведских подлодок

ЦАМТО, 17 ноября. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подталкивает польские власти к заключению многомиллиардного контракта на закупку подводных лодок шведской компании Saab.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники.

Польский подводный флот находится в плачевном состоянии, так как состоит лишь из одной устаревшей подводной лодки типа "Коббен", приобретенной ранее у Швеции. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 17 октября заявил, что страна рассчитывает в ноябре выбрать поставщика подводных лодок для своих ВМС.

"Премьер-министр Великобритании Кир Стармер агитирует Польшу заключить многомиллиардную сделку по закупке подводных лодок у шведской оборонной компании Saab, эта сделка может включить в себя также договоренности с британской оборонной компанией Babcock", – говорится в сообщении агентства.

Кир Стармер и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в совместном письме утверждают, что предложение Швеции поможет "укрепить безопасность в Балтийском море", заявил агентству источник, ознакомившийся с письмом.

Рейтер со ссылкой на польских чиновников передает, что решение Варшавы по программе Orka, подразумевающей модернизацию подводного флота, может быть принято в течение нескольких недель.

Ранее издание Defence24 сообщило, что Польша затягивает выбор поставщика подводных лодок для ВМС страны из-за длительного рассмотрения документов в заинтересованных министерствах, отмечает "РИА Новости".