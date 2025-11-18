Войти
ЦАМТО

Reuters: Британия подталкивает Польшу к закупке шведских подлодок

631
0
0
Модель подлодки Saab проекта A26
Модель подлодки Saab проекта A26.
Источник изображения: © Виктор Бодров/ ТАСС

ЦАМТО, 17 ноября. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подталкивает польские власти к заключению многомиллиардного контракта на закупку подводных лодок шведской компании Saab.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники.

Польский подводный флот находится в плачевном состоянии, так как состоит лишь из одной устаревшей подводной лодки типа "Коббен", приобретенной ранее у Швеции. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 17 октября заявил, что страна рассчитывает в ноябре выбрать поставщика подводных лодок для своих ВМС.

"Премьер-министр Великобритании Кир Стармер агитирует Польшу заключить многомиллиардную сделку по закупке подводных лодок у шведской оборонной компании Saab, эта сделка может включить в себя также договоренности с британской оборонной компанией Babcock", – говорится в сообщении агентства.

Кир Стармер и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в совместном письме утверждают, что предложение Швеции поможет "укрепить безопасность в Балтийском море", заявил агентству источник, ознакомившийся с письмом.

Рейтер со ссылкой на польских чиновников передает, что решение Варшавы по программе Orka, подразумевающей модернизацию подводного флота, может быть принято в течение нескольких недель.

Ранее издание Defence24 сообщило, что Польша затягивает выбор поставщика подводных лодок для ВМС страны из-за длительного рассмотрения документов в заинтересованных министерствах, отмечает "РИА Новости".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Польша
Швеция
Компании
Babcock
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.11 19:00
  • 0
Стоимость эффекта: Формула, которая ломает военную машину Запада
  • 18.11 18:47
  • 2
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 18.11 18:03
  • 1
Автономность боеприпасов "Ланцет-Э" увеличили в два раза
  • 18.11 17:57
  • 11518
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.11 10:56
  • 0
Торг лояльностью: перипетии вокруг ЛУКОЙЛа
  • 18.11 07:45
  • 0
Комментарий к "Украина была нашим оплотом против Путина; теперь она становится для него трамплином"
  • 18.11 06:00
  • 0
Ответы на "Уроки Украины: российский доклад указывает на технологическое отставание европейских армий"
  • 18.11 03:02
  • 0
Ответ на "Когда танки снова станут хозяевами поля боя"
  • 18.11 00:52
  • 2
Как воевать в "аду": украинские ветераны говорят, что НАТО не готова к войне с Россией (The Independent, Великобритания)
  • 17.11 06:01
  • 3
СМИ США: Китай строит новый авианосец, который станет первым атомным
  • 17.11 00:45
  • 2763
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.11 12:29
  • 15
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 16.11 05:52
  • 0
Еще одна "скользкая" тема - о роли Православия в России ( с точки зрения атеиста)
  • 15.11 20:37
  • 78
МС-21 готовится к первому полету
  • 15.11 18:47
  • 115
Обзор программы создания Ил-114-300