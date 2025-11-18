Войти
ТАСС

Разработчик назвал уникальными применяемые в СВО дроны "Орлан"

629
0
+1
БПЛА "Орлан-10Е"
БПЛА "Орлан-10Е".
Источник изображения: © Тарас Рыбьянов/ ТАСС

Эти беспилотники многофункциональны, мобильны и обладают высокой надежностью, отметили в компании "Специальный технологический центр"

ДУБАЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Многофункциональный разведывательный комплекс с беспилотными летательными аппаратами "Орлан", применяемый Вооруженными силами РФ в СВО, отличается уникальностью в своем сегменте. Об этом ТАСС заявили в компании-производителе "Специальный технологический центр" (СТЦ) в рамках Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025.

"Беспилотные летательные аппараты "Орлан-10Е" отличаются уникальностью в своем сегменте. Во-первых, данные БПЛА являются мобильными, компактными, обладают высокой надежностью и в их состав входит различное множество нагрузок, предназначенных для различных видов задач. Во-вторых, эти беспилотники уже многие годы эксплуатируются и проверены в условиях реального применения. Продвижение продукции военного назначения осуществляется через государственного посредника - Рособоронэкспорт. Мы уверены, что в ходе выставки Dubai Airshow СТЦ сможет представить свою продукцию иностранным заказчикам в полном объеме", - отметили в организации.

Многофункциональный комплекс с беспилотными летательными аппаратами "Орлан-10Е" и комплекс с беспилотным летательным аппаратом "Орлан-30", применяемые ВС РФ в СВО, представлены в рамках выставки в Дубае. Выставка Dubai Airshow пройдет с 17 по 21 ноября. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
РОЭ
Проекты
БПЛА
