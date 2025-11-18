Hanwha Ocean демонстрирует новые проекты боевых кораблей.

Южнокорейская компания Hanwha Ocean на оборонной выставке ADEX 2025 в Сеуле представила два новых концептуальных проекта надводных боевых кораблей, в значительной степени основанных на искусственном интеллекте (ИИ).

Ориентированный, в основном, на экспортный рынок Ocean-74FN – боевой корабль водоизмещением 7400 тонн с перевёрнутым носом. Проект от Hanwha Ocean имеет длину 145,6 м, ширину 18,8 м и оснащён газотурбинной силовой установкой на двух валах с пятилопастными гребными винтами, что, как сообщается, позволит развивать максимальную скорость 27 узлов. Ocean-74FN оснащён значительным количеством наступательных и оборонительных систем вооружения, которые позволяют ему участвовать как в морских сражениях, так и асимметричных конфликтах.

Модель проекта Ocean-74FN

Оборудование связи корабля делают его полноценным частью сетевой системы, позволяющей наносить высокоточные удары по целям, обнаруженным внешними источниками, под координацией вышестоящих командных структур. Проект оснащён надёжной системой боевого управления, подключаемой к спутниковой системе на низкой околоземной орбите. Корабль, выполненный по технологии «стелс», адаптирован для взаимодействия с необитаемыми надводными и беспилотными воздушными аппаратами (БПЛА).

Носовое орудие и ВПУ

Представленные на демонстрационном макете палубные системы вооружения включают носовое 127-мм орудие. За ним следует 48-ячеечная вертикальная пусковая установка (ВПУ), состоящая из двух блоков по шесть 4-ячеечных модулей KVLS-II.

Лазерная пушка

На надстройке, над крышей капитанского мостика, прямо под навигационным радаром, размещена лазерная пушка.

ПУ ракет класса «поверхность – поверхность» и модули KVLS-II

За грот-мачтой – две счетверённые пусковые установки (ПУ) для ракет класса «поверхность – поверхность», направленные влево и вправо соответственно. В обычное время они опущены, что уменьшает радиолокационную заметность, и поднимаются только перед запуском. Дальше на вершине надстройки установлены ещё четыре модуля KVLS-II для ещё 16 ракет.

Спонсон с пусковыми для БПЛА

В небольшом спонсоне, куда выходят выхлопные трубы турбин, размещены по два ряда из четырёх труб с каждой стороны, предназначенные для запуска небольших БПЛА.

Ангар и летная палуба

На крыше ангара оборудованы пусковые установки ложных целей, а в задней части – система вооружения ближнего радиуса действия. Лётная палуба на корме позволяет принимать средний вертолёт или БПЛА. В задней части надстройки по левому и правому борту расположены отсеки для миссий, в каждом из которых может находиться по одному модульному беспилотному надводному судну.

Для ведения подводной войны Ocean-74FN оснащён носовым и буксируемым гидролокаторами. Причем второй имеет активную фазированную антенную решётку (АФАР), а на грот-мачте виден четырёхсторонний плоский радар с АФАР производства компании Hanwha Systems, которая также отвечает за систему управления боем. На всём корабле используются алгоритмы ИИ, что позволяет сократить экипаж с обычных 200 до 70 чел.

«Умный» линкор от Hanwha Ocean

Перевёрнутая носовая часть и ИИ являются отличительными чертами и меньшего проекта, представленного на ADEX, – морского патрульного судна нового поколения HSC-2000 (названного СМИ «умным» линкором) водоизмещением 2000 тонн. Стелс-форма напоминает Ocean-74FN. Вооружение демонстационной модели включало 76-мм пушку в носовой части и две ВПУ по 8 ячеек. По мнению экспертов, это может быть система ПВО MBDA VL MICA.

Модель патрульного корабля HSC-2000

На верхней части надстройки расположены две спаренные ПУ для противокорабельных ракет (возможно, производства Kongsberg). На кормовой лётной палубе могут размещаться вертолёты класса Seahawk. Небольшой ангар планируется для использования БПЛА. Отсек для миссий по правому борту оборудован для применения необитаемых надводных и подводных судов, а также надувных лодок с жёстким корпусом. Эти необитаемые платформы работают в тесном сотрудничестве с кораблём благодаря человеко-машинному интерфейсу (MUM-T), разработанному компанией HanwhaOcean. Они же повышают живучесть HSC-2000, увеличивая дальность разведки и поражения.

Кормовая летная палуба и отсек миссий

Ядром «умного» линкора является интегрированная система управления кораблём на основе ИИ, включающая систему управления боем, а также интегрированные системы управления мостиком и механизмами. Это комплексное решение позволяет сократить численность экипажа с 60–80 чел., как на обычном корабле подобного класса, до 34 чел., при этом 16 дополнительных мест доступны для специальных команд.

Считается, что корабельные датчики (четыре бортовых РЛС с АФАР, установленных на пирамидальной мачте) и распределённые сенсоры беспилотных платформ в сочетании с алгоритмами автоматического распознавания целей обеспечат максимальную ситуационную осведомлённость и позволят оптимизировать оборонительные и наступательные операции.

Корабль HSC-2000 оснащен дизельной силовой установкой CODAD, которая приводит в движение два вала. Максимальная скорость составит 24 узла, а дальность хода при крейсерской скорости 15 узлов – 5000 морских миль. Носовое подруливающее устройство обеспечивает максимальную маневренность, а стабилизация киля позволяет эксплуатировать системы корабля в открытом море.

HSC-2000 является модульным и масштабируемым проектом, поэтому указанные размеры могут измениться в будущем. В настоящее время проект предусматривает создание корабля длиной 91,5 м, шириной 14 м и осадкой 3,8 м. В разработке концепции «умного» линкора компания Hanwha Ocean сотрудничает с ВМС Республики Корея. Спуск на воду первого корабля этого типа запланирован через пять лет.

Источник: Edrmagazine