Колумбия подписала контракт на закупку истребителей "Грипен E/F"

ЦАМТО, 17 ноября. Шведская компания Saab 15 ноября объявила о подписании с правительством Колумбии контракта на поставку 17 истребителей "Грипен E/F".

Стоимость заказа составляет 3,1 млрд. евро. Поставки должны быть выполнены в период с 2026 по 2032 гг.

Контракт предусматривает закупку 15 одноместных истребителей "Грипен E" и двух двухместных "Грипен F", а также сопутствующего оборудования, вооружений, услуг обучения и поддержки.

Вероятно, в ходе завершающих переговоров стороны достигли договоренности о поставке дополнительного самолета, поскольку ранее речь шла о закупке 16 истребителей.

Одновременно Saab и правительство Колумбии подписали два офсетных соглашения, определяющих условия реализации различных проектов в военной и социальной сферах. Они охватывают пакет промышленного сотрудничества в таких областях, как авиация, кибербезопасность, здравоохранение, энергетика и технологии очистки воды.

Так, ранее сообщалось о согласовании проектов строительства завода по производству солнечных панелей в департаменте Кордова, установки систем питьевой воды в департаменте Ла-Гуахира, восстановления и модернизации больницы Сан-Хуан-де-Диос в Боготе с установкой современного медицинского оборудования.

Как сообщал ЦАМТО, тендер на поставку 15 новых истребителей был объявлен 23 июля 2019 года. Самолеты предназначены для замены эксплуатирующихся около 44 лет истребителей "Кфир" израильского производства, срок службы которых практически истек.

На последнем этапе конкурса Воздушно-космические силы Колумбии рассматривали предложения трех претендентов, включая шведскую Saab (JAS-39E/F), американскую Lockheed Martin (новые F-16C/D Блок.70/72 или F-16C/D из состава ВВС США) и французскую Dassault Aviation ("Рафаль").

В декабре 2022 года министр обороны Колумбии Иван Веласкес Гомес объявил о предварительном выборе победителем истребителя "Рафаль", но в январе 2023 года переговоры с Dassault Aviation были прерваны из-за чрезмерно высокой стоимости предложения.

В итоге в апреле 2025 года предпочтительным кандидатом был выбран JAS-39E/F "Грипен". В октябре 2025 года правительство Колумбии назвало основной причиной выбора предложения Saab то, что оно является наиболее экономически выгодным. При этом решение было подвергнуто критике как со стороны политических оппонентов действующей власти, так и ряда военных аналитиков, которые усомнились в необходимости закупки самолетов по завышенной стоимости в период, когда страна переживает серьезный экономический кризис и подвержена проблемам внутренний безопасности.

Еще одним вопросом является наличие в конструкции самолета значительного числа компонентов американского и израильского производства. Напомним, что в сентябре этого года правительство Колумбии объявило о приостановке закупок систем вооружения, произведенных или содержащих компоненты из США. Соединенные Штаты, в свою очередь, в октябре приостановили военную помощь Колумбии, ссылаясь на потерю властями страны контроля в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков. Аналогичным образом в 2024 году Колумбия прекратила закупку израильских вооружений.