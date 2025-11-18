Войти
В США рассказали о польском оборудовании «для конфронтации с Россией»

Фото: Kuba Stezycki / Reuters
Фото: Kuba Stezycki / Reuters.

TNI: Польша купит турецкие системы наблюдения ARSUS для конфронтации с Россией

Системы разведки и наблюдения ARSUS 100, которые купила Польша, могут дать Варшаве преимущество в «возможной пограничной конфронтации» с Россией или Беларусью. Об этом рассказало американское издание The National Interest (TNI).

Турецкая компания Aselsan поставила польским вооруженным силам первую партию ARSUS 100. Оборудование интегрируют в польские колесные бронетранспортеры Kleszcz. По условиям контракта, подписанного в 2024 году, Aselsan будет поставлять ARSUS 100 в 2026-2028 годах. Всего Варшава хочет получить 286 систем.

Как пишет издание, эта закупка является очередным шагом в рамках модернизации обороны Польши. «Варшава стремится отойти от унаследованных систем советской эпохи, укрепляя свои возможности в области разведки и наблюдения, особенно на своем восточном фланге, который граничит с Россией и Беларусью», — говорится в материале.

В основе ARSUS 100 лежит подъемная мачта с радаром и оптико-электронным модулем, которые позволяют обнаруживать и распознавать цели.

В сентябре стало известно, что сухопутные войска Вооруженных сил Польши начали получать гусеничные роботизированные платформы Kuna.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Польша
Россия
США
Турция
Компании
Aselsan
Проекты
Робот
