Вестник Мордовии

Против разгоняющихся до 14 688 км/ч ракет "Кинжал" ПВО Украины бессильно

636
0
+1

Источник изображения: Фото: kremlin.ru

Одним из самых мощных средств поражения, используемых российской армией для уничтожения различных вражеских объектов, является отечественная аэробаллистическая гиперзвуковая ракета Х-47М2 "Кинжал".

Именно такое оружие было применено в ночь с 13 на 14 ноября по целям в столице Украины. Видео одного из прилетов размещено в телеграм-канале "Осведомитель".


Видео: телеграм-канал "Осведомитель"


"Сорок седьмой" напоминает падающий на землю метеорит - в небе виден огненный объект, стремительно мчащийся к земле, оставляя след. После того, как он врезается, все вокруг озаряется яркой вспышкой.

Также в социальных сетях сообщается, что до пяти таких ракет ударили по авиационной базе Староконстантинов в Хмельницкой области. Здесь противник размещает различную авиационную технику, в том числе старые советские Су-24М и американские истребители F-16.

Известно, запускают наши гиперзвуковые ракеты с бортов специально модернизированных самолетов МиГ-31. Сообщалось, что их максимальная скорость может составлять до 14 688 километров в час. Понятно, что перехват тут практически невозможен, что бы там не лгала вражеская пропаганда.

Роман Катков

