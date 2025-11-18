Немецкая коалиция наращивает военную помощь Украине (Politico, США)

Politico: Германия увеличит военную поддержку Украины на миллиарды евро

Берлин объявил об увеличении военной поддержки Киеву до беспрецедентного уровня, пишет Politico. Решение было принято на фоне сокращения поддержки Украины со стороны США и других стран Европы. Чтобы это провернуть, бундестагу пришлось пересмотреть ограничения "долгового тормоза".

Нетте Нёстлингер (Nette Nöstlinger), Крис Ландей (Chris Lunday)

Согласно проекту бюджета, в 2026 году правительство канцлера Германии Фридриха Мерца увеличит помощь Украине до рекордных высот.

Берлин — Правящие партии Германии приняли решение выделить Украине дополнительное финансирование в размере 3 миллиардов евро, значительно увеличив военную помощь на этапе, когда поддержка США осажденной стране ослабевает.

В ходе затянувшихся переговоров по проекту бюджета на 2026 год, продолжавшихся до раннего утра пятницы, законодатели коалиции договорились увеличить помощь Украине до уровня 11,5 миллиарда евро, доведя немецкую поддержку Киева до высочайшего уровня с начала российской спецоперации в 2022 году.

По сообщениям немецких СМИ со ссылкой на министерство обороны, дополнительные деньги пойдут на артиллерию, беспилотники, бронетехнику и две системы ПВО Patriot.

Германия — крупнейший после США донор военной помощи Украине в абсолютном выражении. Однако приток американской помощи в Киев замедлился, и европейские страны попытались заполнить образовавшуюся брешь. Однако даже несмотря на соглашение, позволившее европейским странам НАТО приобретать оружие из запасов США, военная помощь Украине минувшим летом резко сократилась.

Проект бюджета Германии подразумевает в 2026 году совокупные расходы в размере около 524,5 миллиарда евро — на 4 миллиарда евро больше, чем предполагалось первоначально.

Законодатели из бюджетного комитета коалиции одобрили долг свыше 180 миллиардов евро, что стало возможным благодаря исторической реформе правил расходования средств, принятой ранее в этом году. Нововведения практически полностью вывели расходы на оборону и помощь Украине из-под конституционного "долгового тормоза" Германии. Проект бюджета подлежит одобрению законодателями Бундестага.

Российская спецоперация продолжается, и арсеналы Украины истощаются. В то же время военная помощь европейских стран Киеву минувшим летом сократилась на 57% по сравнению с началом года, как явствует из доклада Кильского института мировой экономики. Ранее, в начале года, президент США Дональд Трамп приостановил предоставление новых пакетов помощи Украине.

Европейская комиссия хочет задействовать замороженные российские денежные средства для финансирования кредита Украине в размере 140 миллиардов евро, однако этот план застопорился из-за возражений Бельгии. Европейские лидеры утверждают, что попытаются достичь соглашения и высвободить средства не позднее, чем на предстоящем в декабре саммите.