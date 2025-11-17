Войти
mashnews.ru

Воздушный винт для Ил-114-300 подтвердил соответствие требованиям норм летной годности

454
0
+1
ТВ7-117СТ-01
Воздушный винт с гидромеханическим регулятором предназначен для установки на самолет совместно с двигателем ТВ7-117СТ-01.
Источник изображения: Минпромторг

Сертификат воздушного винта типа АВ-112-114 вручили на АО «НПП «Аэросила».

В рамках сертификационной программы новый флюгерно-реверсивный, тянущий гидромеханический шестилопастной композитный воздушный винт АВ112-114 диаметром 3,9 метров прошел полный цикл испытаний. В них участвовали специалисты подведомственных Росавиации «Авиарегистра России» и ГосНИИ ГА.

Испытания включали проверку устойчивости к экстремальным температурам, пониженным давлениям вплоть до высоты 8000 метров, устойчивости к повреждениям посторонними объектами на взлетно-посадочной полосе, оценку усталостных характеристик, стойкости к разрядам молний, а также тестирование гидравлики, механизмов изменения угла атаки лопастей и конструкционную прочность отдельных узлов.

Испытательная программа предусматривала более 80 сертификационных полетов самолета Ил-114-300 с установленным винтом нового образца, завершившихся успешным подтверждением высоких показателей надежности и эксплуатационной пригодности изделия даже в сложных климатических условиях.

Сертификация позволит наладить серийное производство винтов, особо востребованных в северных регионах России.

Ил-114-300 — региональный пассажирский самолет максимальной вместимости 66 мест. Он заменит Ан-24 и региональные самолеты иностранного производства на местных авиалиниях. Ил-114-300 будет способен работать автономно, вне зависимости от инфраструктуры аэродромов.

Права на данный материал принадлежат mashnews.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ан-24
Ил-114
Ил-114-300
Компании
Аэросила НПП
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.11 11:13
  • 1
Как воевать в "аду": украинские ветераны говорят, что НАТО не готова к войне с Россией (The Independent, Великобритания)
  • 17.11 10:00
  • 11502
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.11 06:01
  • 3
СМИ США: Китай строит новый авианосец, который станет первым атомным
  • 17.11 00:45
  • 2763
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.11 12:29
  • 15
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 16.11 05:52
  • 0
Еще одна "скользкая" тема - о роли Православия в России ( с точки зрения атеиста)
  • 15.11 20:37
  • 78
МС-21 готовится к первому полету
  • 15.11 18:47
  • 115
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 15.11 16:47
  • 3
Экс-главу управления Минобороны по гособоронзаказу осудили на десять лет
  • 15.11 02:41
  • 6
Российскому среднемагистральному лайнеру МС-21 «сократили» дальность полета
  • 15.11 00:48
  • 0
И еще об Украине и евреях.
  • 14.11 14:33
  • 2
Минпромторг готовит крупные скидки на оборудование для производства чипов
  • 14.11 01:07
  • 1
Названо число построенных по инвестквотам рыбопромысловых судов
  • 14.11 00:57
  • 2
Приключения "итальянцев" в России: почему ВС РФ отказались от закупок бронемашин Centauro
  • 14.11 00:48
  • 3
Ростех создал первый отечественный шлифовальный станок для обработки критически важных деталей авиадвигателей