Воздушный винт для Ил-114-300 подтвердил соответствие требованиям норм летной годности

Воздушный винт с гидромеханическим регулятором предназначен для установки на самолет совместно с двигателем ТВ7-117СТ-01.

Сертификат воздушного винта типа АВ-112-114 вручили на АО «НПП «Аэросила».

В рамках сертификационной программы новый флюгерно-реверсивный, тянущий гидромеханический шестилопастной композитный воздушный винт АВ112-114 диаметром 3,9 метров прошел полный цикл испытаний. В них участвовали специалисты подведомственных Росавиации «Авиарегистра России» и ГосНИИ ГА.

Испытания включали проверку устойчивости к экстремальным температурам, пониженным давлениям вплоть до высоты 8000 метров, устойчивости к повреждениям посторонними объектами на взлетно-посадочной полосе, оценку усталостных характеристик, стойкости к разрядам молний, а также тестирование гидравлики, механизмов изменения угла атаки лопастей и конструкционную прочность отдельных узлов.

Испытательная программа предусматривала более 80 сертификационных полетов самолета Ил-114-300 с установленным винтом нового образца, завершившихся успешным подтверждением высоких показателей надежности и эксплуатационной пригодности изделия даже в сложных климатических условиях.

Сертификация позволит наладить серийное производство винтов, особо востребованных в северных регионах России.

Ил-114-300 — региональный пассажирский самолет максимальной вместимости 66 мест. Он заменит Ан-24 и региональные самолеты иностранного производства на местных авиалиниях. Ил-114-300 будет способен работать автономно, вне зависимости от инфраструктуры аэродромов.