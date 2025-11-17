Войти
Газета.ru

Греция и Украина договорились вместе разрабатывать морские дроны

396
0
-1
Флаги Греции
Флаги Греции.
Источник изображения: Alexandros Avramidis/Reuters

Греция и Украина договорились сотрудничать в разработке морских беспилотников

Греция и Украина договорились сотрудничать в сфере разработки и использования морских беспилотников. Об этом сообщает Афинско-Македонское агентство новостей.

В совместном заявлении стран отмечается, что Афины и Киев будут углублять оборонное сотрудничество - не только в сфере морских дронов, но и в обучении по морским беспилотным системам и проведении греко-украинских учений.

В тексте документа Греция поддержала Украину на "необратимом пути" евроинтеграции и вступления в ЕС.

"В этом контексте стороны будут укреплять сотрудничество в оборонной промышленности, включая совместные проекты", - говорится в заявлении.

16 ноября президент Владимир Зеленский прилетел в Афины с официальным визитом. В аэропорту его встретил вице-премьер Греции Костис Хадзидакис.

До этого украинский лидер говорил, что Киев планирует наладить импорт американского газа через греческие терминалы. Местные СМИ писали, что в ходе визита политик также попросит у правительства страны две зенитные установки Patriot и истребители Mirage 2000.

Ранее в Греции из-за Зеленского запретили митинги.


Марфа Мамаева

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
США
Украина
Продукция
Mirage-2000
Patriot ЗРК
Проекты
БПЛА
Военные учения
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.11 11:13
  • 1
Как воевать в "аду": украинские ветераны говорят, что НАТО не готова к войне с Россией (The Independent, Великобритания)
  • 17.11 10:00
  • 11502
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.11 06:01
  • 3
СМИ США: Китай строит новый авианосец, который станет первым атомным
  • 17.11 00:45
  • 2763
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.11 12:29
  • 15
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 16.11 05:52
  • 0
Еще одна "скользкая" тема - о роли Православия в России ( с точки зрения атеиста)
  • 15.11 20:37
  • 78
МС-21 готовится к первому полету
  • 15.11 18:47
  • 115
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 15.11 16:47
  • 3
Экс-главу управления Минобороны по гособоронзаказу осудили на десять лет
  • 15.11 02:41
  • 6
Российскому среднемагистральному лайнеру МС-21 «сократили» дальность полета
  • 15.11 00:48
  • 0
И еще об Украине и евреях.
  • 14.11 14:33
  • 2
Минпромторг готовит крупные скидки на оборудование для производства чипов
  • 14.11 01:07
  • 1
Названо число построенных по инвестквотам рыбопромысловых судов
  • 14.11 00:57
  • 2
Приключения "итальянцев" в России: почему ВС РФ отказались от закупок бронемашин Centauro
  • 14.11 00:48
  • 3
Ростех создал первый отечественный шлифовальный станок для обработки критически важных деталей авиадвигателей