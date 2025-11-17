Россия массированно атакует энергообъекты Украины. При чем тут Суровикин?

Полковник Ходаренок усомнился, что Россия реализует на Украине «план Суровикина»

Россия продолжает наносить удары по объектам украинской инфраструктуры. 14 ноября российская армия поразила все ТЭЦ Киева. Некоторые наблюдатели отмечают, что, выбивая массированными и групповыми ударами инфраструктуру, работающую на военно-промышленный комплекс Украины, Россия реализует «план Суровикина». Действительно ли это так, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

14 ноября Вооруженные силы России поразили все ТЭЦ Киева. Ряд наблюдателей уже предположили, что при поражении теплоэлектроцентралей столицы Украины российская армия использует "новую тактику" боевого применения беспилотных летательных аппаратов. И она якобы заключается в том, что БЛА «пускают на сверхмалой высоте».

Напомним, что подобного термина («сверхмалые высоты») военные не применяют. Высоты полета воздушных объектов классифицируются в отечественных Вооруженных силах следующим образом: предельно малые (ПМВ) - менее 200 метров, малые - до 1 километра, средние - от 1 километра до 4, большие - от 4 километров до 12, стратосфера - больше 12 километров. И если отдельные представители экспертного сообщества этой классификации не знают, то только одно это заставляет усомниться в правильности их заключений и выводов.

Для начала отметим, что помимо БЛА российская армия при ударах по целям в Киеве использует ракеты самого различного типа, включая баллистические «Искандер» и крылатые «Искандер-К», крылатые ракеты морского базирования «Калибр-ПЛ» и «Калибр-НК», крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 и Х-555, аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал».

Пуск гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Источник: © Минобороны РФ/ ТАСС

Каждый удар средств воздушного нападения тщательно планируется. В первую очередь учитываются последние данные разведки. Офицеры-операторы уточняют, где находятся РЛС радиотехнических войск противника, каковы параметры радиолокационного поля, где располагаются стартовые позиции ЗРК и подразделений малокалиберной зенитной артиллерии (расчетов ПЗРК), каковы возможности РЭБ.

Исходя из этого разрабатывается схема удара (определяются маршруты полета ракет и БЛА и их подхода непосредственно к объектам поражения) и составляется высотно-временной график. При этом БЛА не обязательно осуществляют полет на предельно малых высотах. Если требует обстановка, они могут подняться и на высоты 4-5 тыс. м. Это предпринимается с целью обхода позиций МЗА и ЗРК ближнего действия. В целом никаких шаблонов в этой работе нет. Как говорится, обстановка повелевает.

План Суровикина?

Поражение энергетических объектов практически по всей Украине, которое фиксируется в последнее время, некоторые представители российского экспертного сообщества называют «реализацией плана Суровикина, от которого (плана) военно-политическое руководство изначально отказывалось».

Напомним, что Сергей Суровикин руководил ударами по энергоинфраструктуре Украины с помощью дронов типа «Герань».

Звучит красиво, но о существовании официального «плана Суровикина», которого придерживалось бы сейчас военное ведомство, ранее не сообщалось.

Как ранее писала «Газета.Ru», в ближайшее время удары в течение одной ночи тысячи и более средств воздушного нападения ВС России (в том числе и БЛА) окажутся суровой реальностью для военно-политического руководства Украины. А со временем в таких ударах наверняка будут принимать участие и две, и три тысячи БЛА.

При этом нельзя исключать, что в ближайшем будущем в системе стратегических действий ВС РФ и формах применения войск появится нечто подобное стратегическому воздушному наступлению, осуществляемому с помощью беспилотных летательных аппаратов.

В частности, это могут быть многодневные бомбардировки противника протяженностью в 2-3 месяца, осуществляемые по единому замыслу и плану под общим руководством Верховного главнокомандующего с целью полного разрушения военного и экономического потенциала противника (в том числе и энергохозяйства).

Похоже, что именно это и осуществляется в настоящее время на практике. А причастен ли к этому генерал армии Сергей Суровикин, вопрос, что называется, открытый.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок