Разработчик анонсировал дебют гражданских дронов «Молния» на Dubai Airshow

Российская компания-разработчик объявила о презентации гражданской версии беспилотных авиационных комплексов Lightning на выставке Dubai Airshow-2025, передает РИА "Новости". Организаторы заявили, что этот FPV-дрон станет главным российским экспонатом на объединенной экспозиции на территории ОАЭ. Гражданские варианты платформы "Молния", зарекомендовавшей себя в ходе спецоперации на Украине, предназначаются для подготовки операторов, экспресс-разведки, мониторинга, поисково-спасательных миссий, быстрой доставки грузов до 6 кг, а также для других задач, где требуется мобильность.

Разработчик подчеркнул универсальность платформы, адаптирующейся под специализированные задачи и климатические условия. В частности, дроны планируется применять для мониторинга промышленности и объектов в странах Ближнего Востока. Беспилотники Lightning характеризуются доступной стоимостью, а их массовое производство возможно без существенных затрат.

По словам производителя, военная версия FPV-дрона успешно эксплуатируется российскими военными и получает положительные отзывы. Все доработки на основе обратной связи внедряются в обеих версиях, что позволило совершенствовать и гражданский вариант "Молнии".

