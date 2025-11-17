Когда танки снова станут хозяевами поля боя.

Похоже, Украина стала отказываться от поставок новых западных танков для ВСУ. Перед нами очередной признак того, что бронетехника теряет свое значение в ходе современных военных конфликтов. При каких условиях танки снова станут актуальным оружием и что для этого нужно сделать?

Германия намерена продать Бразилии 76 основных боевых танков (ОБТ) Leopard 2A6 и 78 БМП Marder 1A5, которые ранее предназначались для ВСУ, прошли капитальный ремонт и модернизацию. Источником этой информации стал бразильский портал TecnoDefensa. Издание утверждает, что решение предложить машины Бразилии было вызвано отказом Украины от этой бронетехники.

Если данная информация соответствует действительности, то подобное решение Берлина понятно: Бразилия оплатит поставку техники, в то время как помощь Украине будет фактически бесплатной. Кроме того, поставленные Украине ОБТ Leopard-2 явно не оправдали надежд, которые на них возлагались. Российские войска регулярно уничтожают западную бронетехнику в зоне спецоперации – например, один из "Леопардов" был потерян ВСУ не далее как в начале ноября.

Как уже неоднократно отмечалось, в целом бронетехника в современном конфликте теряет свое значение из-за господства в воздухе ударных БПЛА. Пришлось отказаться от использования танков для непосредственной поддержки наступающих мотострелков. Да и сами пехотинцы теперь перемещаются по полю боя все больше малыми группами – пешком или на мототехнике.

Главной ударной силой на поле боя стали дроны. "В последнее время масштабы применения беспилотных комплексов кратно возросли. В зоне СВО с их использованием выполняется до 80 процентов огневых задач", – говорит министр обороны Андрей Белоусов. Танки же используются главным образом как самоходные артиллерийские установки, для стрельбы из засад или с закрытых огневых позиций.

Однако значит ли это, что танки потеряли свое значение окончательно и поставка их в войска не имеет смысла? Столь радикально ставить вопрос о судьбе танков точно было бы несправедливо.

Прежде всего, танки меняются, приспосабливаются, модернизируются. Так, например, военные США, получив на Украине опыт боевого применения своего Abrams М1А1 в условиях современных действий высокой интенсивности, приняли решение не об отказе от использования танков, а заказали глубокую модернизацию ОБТ. В предельно сжатые сроки – два с половиной-три года – подрядчик (General Dynamics Land Systems) должен начать поставку обновленных танков в ВС США.

Речь идет о фактически новой машине, где необходимый уровень защиты обеспечивает не толстая композитная броня, а маневренность, комплексы активной защиты (КАЗ), высокий уровень ситуационной осведомленности и автоматизации управления.

В рамках радикальной модернизации американцы рассчитывают значительно сократить вес Abrams, сделать его более скоростным, маневренным и проходимым. Они намерены уменьшить численность экипажа за счет заряжающего, оснастив машину автоматом заряжания. Планируется заменить силовую установку на гибридную дизель-электрическую, что должно значительно сократить расход горючего. Переход на обычное дизельное топливо (сейчас газотурбинный двигатель Abrams использует авиационный керосин) также упростит логистику.

Чтобы ускорить процесс запуска новой версии танка, комплекс активной защиты не будет разрабатываться с нуля, а за основу будет взята уже существующая израильская модель Trophy. Однако следует отметить, что она создавалась для противодействия главным образом ПТРК и не совсем ясно, насколько успешно она будет противостоять атакам FPV-дронов.

Кроме того, танки и другая бронетехника являются лишь частью воюющей системы, которая включает в себя многие другие компоненты, включающие воздушное и артиллерийское прикрытие, разведывательное обеспечение, работу подразделений РЭБ и многое другое. Без всего этого танки обречены даже и без применения ударных беспилотников.

То есть если бронетехника применяется не против легковооруженных повстанцев, а против современных регулярных войск, условия для ее использования необходимо заново сформировать. С появлением ударных малых дронов и насыщением ими линии соприкосновения эта задача лишь усложнилась, но не стала неразрешимой.

Вот недавний пример: в ночь на 21 октября наши войска пошли в наступление на Запорожском направлении от Нестерянки к Малой Токмачке и совершили прорыв вражеской обороны, используя бронегруппы. Наши танки и БМП преодолели полевую линию обороны противника и высадили десант прямо в селе, которое, несмотря на свои скромные размеры, имеет важное оперативное значение, являясь ключом к Орехово.

Успех операции был обеспечен не только профессионализмом и дерзостью танкистов и мотострелков, но и подразделениями РЭБ, держащими "зонтик" над наступающими бронегруппами. А также теми, кто готовил операцию, выявляя и уничтожая вражеских дроноводов – разведчиками, артиллеристами, летчиками и пилотами FPV-дронов.

Борьба с "малым воздухом противника" может быть не только пассивной – с применением РЭБ, зенитных установок, стрелкового оружия и дронов-перехватчиков, но и активной, когда инфраструктура, позиции и пункты дислокации вражеских операторов БПЛА выявляются и уничтожаются с использованием авиации, артиллерии и ракетных систем. Именно такая работа и обеспечивает успешное применение танков.

Российские танкисты также полагают, что КАЗ должен быть основой защиты танка, модернизированного в соответствии с опытом СВО.

Комплекс должен иметь два уровня защиты: дальний – многозарядная пусковая установка, отстреливающая по подлетающему дрону, гранате или противотанковому снаряду поражающие элементы, и второй уровень, призванный уничтожить боеприпасы, прорвавшиеся через первый, встречным подрывом специальных модулей, размещенных на корпусе и башне танка. Сама атакующая цель обнаруживается бортовой РЛС и инфракрасным сканером, а уровни защиты срабатывают по ней в автоматическом режиме.

Другим важным моментом в развитии бронетехники является ее встраивание в разведывательно-ударный контур (РУК) сухопутных войск. Бронетехника должна получить оборудование, позволяющее ей быть встроенной в автоматизированную систему цифровой связи, осуществляющую обмен информацией в режиме реального времени. Это, помимо всего прочего, также повысит выживаемость танков и БМП на поле боя. Так, например, позиция операторов ударных БПЛА находится вне зоны досягаемости огня танкового орудия, однако она может быть немедленно уничтожена ракетой или авиационной бомбой после получения целеуказания.

С колоссальным объемом сведений в информационном поле разведывательно-ударного контура командиру танка будет сложно справиться. Поэтому системы управления боевой машины должны быть максимально автоматизированы с использованием элементов искусственного интеллекта. К танку будущего предъявляются и иные требования – относительно силовой установки, организации рабочих мест, систем вентиляции и так далее.

Военные эксперты считают, что танки и другая тяжелая бронетехника вернут свое ведущее место в сухопутном бою тогда, когда будет создана по-настоящему эффективная защита против малых ударных БПЛА. Поэтому танк поле боя окончательно не покинет, но существенно изменится.

И есть еще одно важное обстоятельство, обеспечивающее необходимость танков в будущем – возможность ядерного конфликта. При преодолении участков местности, где только что было применено ядерное оружие, использование танков и БМП является безальтернативным. Только тяжелая бронетехника позволяет защитить личный состав от радиации.

Борис Джерелиевский