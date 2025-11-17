Ядерные испытания вернули США во времена холодной войны

США провели серию летных испытаний ядерной бомбы свободного падения B61-12 в связке с истребителем-невидимкой F-35. После модернизации срок их службы продлен на 20 лет. Как отмечают эксперты, испытания напрямую затрагивают интересы безопасности России – сотня таких бомб хранится на американских базах в Европе. Считать ли это оружие стратегической или тактической угрозой и каков спектр возможных симметричных и асимметричных ответов со стороны России?

США провели серию летных испытаний ядерной бомбы свободного падения (гравитационной) B61-12 без боевого заряда с самолетом F-35. Во время тестов с 19 по 21 августа на полигоне Танопа в Неваде "инертные единицы" бомбы были доставлены и сброшены самолетом F-35. Наблюдавшие за испытаниями эксперты признали их успешными. Заявляется, что эти тесты стали важным этапом в оценке характеристик вооружения и подтвердили надежность истребителя F-35 для транспортировки ядерных бомб и выполнения миссий с подобным арсеналом.

Подчеркивается, что впервые в истории была проведена предварительная термическая подготовка испытательной сборки для перевозки на F-35 перед сбросом. Инженеры, подвергнув корпус бомбы и электронику контролируемым температурным циклам, воспроизвели условия эксплуатации. Сочетание климатических и летных испытаний позволяет сертифицировать надежность арсенала без проведения ядерных испытаний, а также проводить обучение летных экипажей в ходе миссии.

В конце 2024 года Национальное управление по ядерной безопасности США завершило программу продления срока службы B61-12, что позволит использовать модернизированные бомбы как минимум еще 20 лет.

Добавим, что президент США Дональд Трамп накануне опять высказался о возможном в будущем ядерном испытании. «У нас будут ядерные испытания, потому что другие люди тестируют», – заявил Трамп.

На вопрос о сроках он ответил: «Очень скоро». Американский лидер отказался уточнить, собирается ли он «взорвать боеголовку», подчеркнув: «Я не хочу вам об этом говорить, но мы проведем ядерные испытания, как это делают другие страны».

В экспертной среде считают, что эти испытания напрямую затрагивают интересы России, потому что B61-12 находятся на военных складах в нескольких странах Европы.

«Ядерная гравитационная бомба B61-12 отличается от предыдущих моделей тем, что на ней установлена система планирования, которая позволяет преодолевать несколько десятков километров. Хвостовик обеспечивает высокую точность и управляемость бомбой в полете. Но главное – эту бомбу можно сбросить, не боясь, что самолет настигнет ударная волна», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО.

По его словам, для B61-12 существует несколько вариантов боевой части в диапазоне от 0,7 до 50 килотонн. При общей длине около 3,6 метра и массе около 825 килограммов бомба совместима с существующими стандартами хранения, обращения и интерфейса с самолетом, заменяя несколько более ранних модификаций B61 в единой конфигурации.

«Эта бомба создавалась именно с таким расчетом, чтобы ее можно было размещать в отсеках малозаметного истребителя-бомбардировщика F-35, изготовленного из радиопоглощающего покрытия. Таким образом, бомба не будет видна на экранах радаров», – добавил полковник в отставке.

При этом в бортовые компьютеры самолета предварительно загружают данные о целях и параметры сброса, чтобы F-35 мог действовать в условиях строгого контроля выбросов (EMCON) при полетах против интегрированных систем ПВО.

По прогнозу Кнутова, американцы будут проводить испытания B61-12 в связке и с другими самолетами, в том числе с перспективным стратегическим бомбардировщиком B-21 Raider.

«После завершения испытаний F-35 смогут наносить высокоточные удары с помощью ядерного оружия относительно небольшой мощности, поражать объекты ПВО, командные пункты, узлы связи и таким образом расчищать дорогу для обычной авиации, которая после уничтожения средств ПВО сможет безнаказанно действовать в небе противника», – пояснил эксперт.

Таким образом, F-35 становится самолетом для нанесения превентивного ядерного удара.

«Это равнозначно тому, что американцы фактически начинают возвращаться к своей стратегии времен холодной войны, когда они должны были нанести противнику ущерб с таким расчетом, чтобы СССР не смог ответить», – полагает спикер.

Кнутов напомнил о том, что в Британии воссоздана военная база, на которой хранятся в том числе бомбы B61-12. Хотя конкретные места размещения остаются неизвестными, предыдущие сообщения в СМИ указывали на то, что на военной базе Лейкенхит строится хранилище для тактического ядерного оружия. Такие же базы существуют в Бельгии, Нидерландах, Италии и Германии, также существует вероятность их размещения в Турции. По последним оценкам, всего на территории военных баз в Европе находится около сотни таких бомб.

«Прошедшие испытания говорят о том, что тактическое ядерное оружие США будет развернуто недалеко от российских границ», – добавил спикер.

«Бомба B61-12 – это основное тактическое ядерное оружие США в Европе. Американцы постоянно модернизируют эти бомбы, носителями которых могут быть самолеты стран НАТО. Эта работа велась и ведется, но сейчас это приобретает характер информационной составляющей, достаточно вспомнить о заявлениях Трампа о планах провести ядерные испытания и обновить ядерный потенциал США», – считает военный эксперт Василий Дандыкин.

Собеседник назвал неслучайным, что о проведенных в августе испытаниях стало известно только сейчас – на фоне напряженности вокруг Украины и очередного обострения отношений с Россией. «США не хотят уходить с позиции мирового гегемона.

Возможно, это ответ на слова президента России Владимира Путина, который заявил об успешных испытаниях подводного беспилотного аппарата «Посейдон» и стратегической ракеты неограниченной дальности «Буревестник», – добавил спикер.

По его словам, Россия, в отличие от США, сумела вовремя обновить свой ядерный потенциал. «Россия приближается к стопроцентной модернизации. А действия США напоминают суету. У США десятилетиями стоят на вооружении межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman, а в России идет развертывание новейшей межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат». Американцы, на мой взгляд, поздно спохватились», – рассуждает Дандыкин.

Проведенные в США испытания влияют на стратегическую стабильность, приближают мир к ситуации, когда порог применения ядерного оружия снижается, а риск ядерного конфликта из-за эскалации обычной войны возрастает.

«К сожалению, такой риск со стороны США есть. Такая бравада присутствует и укоренилась, в том числе в Европе... Глядя на все это, Индия и Китай увеличивают свой ядерный потенциал. Происходящее заставляет Россию ориентироваться на это и создавать оружие Судного дня», – добавил эксперт.

При этом Россия постоянно предпринимает дипломатические и информационные шаги, именно с подачи Москвы вопросы дальнейшего контроля над вооружениями обсуждаются на международных площадках.

«Но такое ощущение, что США ведут себя как камикадзе – и ничего хорошего в этом нет. Эта спичка все ближе и ближе к запалу», – полагает Дандыкин.

У России есть целый спектр возможных симметричных и асимметричных ответов, подчеркивает Кнутов. На усиление точности и живучести американских тактических ядерных сил Москва может предпринять немедленные и долгосрочные военно-технические меры. Среди них развертывание С-350 «Витязь» – зенитного ракетного комплекса средней дальности нового поколения, комплексов С-400 и С-500. При этом возможны удары по местам базирования F-35 и складам с ядерными бомбами.

«Но приоритетом является превентивный удар тактическим ядерным оружием, например, с помощью «Орешника» (в неядерном оснащении) или модернизированных «Искандеров», которые в перспективе могут получить дальность нанесения удара до двух тысяч километров. Либо речь может идти о других средствах поражения, например, крылатых ракетах, которые могут поражать аэродромы и места хранения американского ядерного оружия», – сказал Кнутов, добавив, что у России также должны быть средства для перехвата F-35 с B61-12 на подлете к ее территории.

Андрей Резчиков