Под огнем со всех сторон (Die Welt, Германия)

Die Welt: Германия адаптирует танковые войска под условия современных конфликтов

В современных конфликтах увеличивается роль беспилотников, пишет Die Welt. Оправданы ли расходы на закупку танков, если их легко уничтожить дешевыми дронами, задается вопросом автор. Судя по тому, что Германия дислоцирует на границе с Россией танковую бригаду, ее ничему не научила ни история, ни опыт СВО.

Олаф Пройс (Olaf Preuß)

Беспилотники повсюду: какую роль "Леопард", "Пума" и "Фукс" будут играть на все более автоматизированном поле боя? Учения в Центре боевой подготовки сухопутных войск выявляют проблемы бронетанковых подразделений.

На широкой равнине их рев слышен задолго до того, как они покажутся на горизонте. Боевые танки "Леопард" и БМП "Мардер" идут по вересковой пустоши: "Леопарды" впереди, более медленные "Мардеры" — следом. "Леопарды" обходят перед собой участок лиственного леса, а "Мардеры" углубляются прямо в него по раскисшим проселкам. Затем откидываются крышки десантных люков, и тяжело вооруженные панцергренадеры спешиваются для боя.

В лесу трещат автоматические винтовки, перекатываются хлопки автоматических пушек "Мардеров". Солдаты, некоторые еще и с гранатометами в руках, продираются сквозь густые березовые и буковые заросли, сквозь грохот перекрикиваются, обмениваясь наблюдениями и командами.

Потом на миг наступает тишина, и двигатели "Мардеров" вновь набирают обороты: БМП выходят из леса — пауза в бою. Солдаты появляются между деревьями и собираются на соседнем открытом участке для разбора и промежуточной оценки атаки. У одной из дорог, пересекающих учебное поле, стоят оливково-зеленые внедорожники Toyota Land Cruiser с белыми крестами — это машины "судей", которые одновременно выступают и инструкторами. Они объясняют участникам учений, где те действовали правильно, а где — нет.

"В сегодняшних занятиях участвуют четыре "Леопарда", десять "Мардеров" и два колесных бронетранспортера "Фукс", — рассказывает капитан Александр Хелле (Alexander Helle), один из представителей Центра боевой подготовки (GÜZ, ГЮЦ) близ города Гарделеген в районе Зальцведеля. — Важно, чтобы солдаты тренировались максимально реалистично, так, как им пришлось бы сражаться в случае реальной угрозы".

Какую роль классическим танкам и БМП предстоит играть на поле боя, где всё заметнее доминируют беспилотники и автоматизированные системы вооружений? Этот структурный сдвиг резко ускорил прежде всего конфликт на Украине. В новейшей версии 2A8 один танк стоит сегодня более 20 миллионов евро. Насколько оправданы расходы по закупкам "Леопардов", если относительно дешевые дроны все эффективнее действуют даже против современных танков?

Ответы на такие вопросы можно получить в Центре боевой подготовки сухопутных войск под Гарделегеном, например у полковника Йорга Тельке (Jörg Tölke). С августа он возглавляет Школу бронетанковых войск в Мюнстере к югу от Гамбурга, где служат около 1150 военнослужащих. Тельке приехал в Гарделеген, чтобы ознакомиться с текущим "курсом подготовки командиров подразделений" для будущих командиров рот. Занятия длятся две недели, в этом потоке 16 участников, все мужчины. Для курса часть личного состава и техники перебросили из Мюнстера в GÜZ.

"Задача бронетанковых войск — боевых танков и панцергренадеров — состояла и состоит в том, чтобы захватывать территории и удерживать их, — говорит Тельке. — Это не изменится и в будущем, независимо от того, как будет продвигаться автоматизация. Даже с появлением новых систем, таких как беспилотники, базовая задача бронетанковых войск не меняется. Подстраиваться нужно в другом: как обеспечить необходимую защиту танкам и БМП? Как дать бронированным подразделениям возможность выполнить свою задачу?"

Это, по его словам, относится и к содержанию подготовки: "Ключевые дисциплины для тех, кого мы готовим — командиров танков, взводов и рот, — в основе остаются прежними. Марш, наступление, оборона силами бронетанковых войск — всё это существенно не изменится, — отмечает он. — Добавляется угроза со стороны беспилотников, а также применение собственных дронов как еще одного элемента. Но это не меняет того, что составляет основу обучения. Большая часть программы сохраняется. Ее нужно лишь адаптировать, добавить "трехмерность": дроны в небе и дроны на земле. Ядро остается тем же, многие учебные модули — тоже. Их просто надо обновить".

Именно такой сигнал бундесвер намерен послать, формируя свое новейшее соединение сухопутных войск. Новая 45-я танковая бригада в Литве, призванная защитить восточный фланг НАТО от возможной агрессии со стороны России, должна быть полностью боеготовой к концу 2027 года. Соединение насчитывает 4800 военнослужащих, 200 гражданских специалистов и около 2000 единиц техники. Основной ударной силой станут "Леопарды" 2A8, БМП "Пума", артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 и новые зенитные боевые машины Skyranger.

По словам бригадного генерала Кристофа Хубера (Christoph Huber), панцергренадера и первого командира бригады, в систему взаимодействия родов войск особенно важно встроить современную и эффективную защиту от беспилотников и самолетов: "Нужна круговая, на 360 градусов, защита от угроз с воздуха, чтобы крупное соединение сухопутных войск могло продолжать действовать. Мы вместе с НАТО прилагаем серьезные усилия, чтобы этого добиться".

Ключевым условием для этого остается подготовка бронетанковых войск. Центр боевой подготовки в Кольбиц-Лейцингер Хайде — главный полигон сухопутных войск Германии и, по оценке бундесвера, самый современный комплекс такого рода в Европе. Полигон на север от Магдебурга занимает свыше 23 000 гектаров — 230 квадратных километров. Масштаб маневренного поля примерно соответствует площади всего Дуйсбурга. Одна лишь площадка, используемая для "курса подготовки командиров подразделений", тянется на 12 километров в длину и на четыре в ширину.

Для непосвященных это выглядит огромным пространством, но для армейских профессионалов — куда скромнее: экипаж "Леопарда" в реальном бою поражал бы цели на дальности до четырех километров.

В ГЮЦ, однако, "боевых выстрелов не бывает", говорит капитан Хелле. Особенность этого полигона — прежде всего цифровое оснащение. Панцергренадеры и БМП стреляют холостыми патронами. У танков выстрелы лишь имитируются. Каждый выстрел и каждое попадание — и солдата, и машины — фиксируются в электронном виде, как и любой радиосеанс и каждое положение военнослужащих в бою.

Основа — лазерно-датчиковая система AGDUS. "Мы можем записать учение целиком, чтобы затем в деталях разбирать его с личным составом, — говорит Хелле. — В этом, прежде всего, и заключается главное отличие от учебного полигона в Мюнстере. Кроме того, здесь у нас больше пространства, чтобы в имитационных боях танки и панцергренадеры могли по-настоящему раскрыться в своих действиях".

Во время промежуточного разбора на опушке слушатели курса вместе с инструкторами и старшими офицерами обсуждают ход боя. Воссоздают, к примеру, с какой скоростью "Мардеры" продвигались при имитированной атаке. БМП с панцергренадерами должны прикрывать и защищать танки, когда те упираются в препятствия — пехоту противника, мины или противотанковые заграждения. Для этого им нужно идти в ногу с танками, иначе пролом в линии противника не удастся надежно закрепить.

Согласование действий при совместной атаке танков и БМП требует от солдат высокой слаженности. Пожилые "Мардеры" на пересеченной местности развивают скорость максимум 30 км/ч — заметно медленнее "Леопардов", хотя и танки, задействованные в ГЮЦ, относятся к более ранним версиям 2A5 и 2A6. В боевых частях "Мардер" уже давно сменяет современная и значительно более быстрая "Пума", но до учебных подразделений новейшие образцы пока не дошли. Долгое время на бундесвере максимально экономили.

Для имитационных боев в ГЮЦ есть собственная группа из 600 военнослужащих и около 200 человек обеспечения, например в логистике. На полигоне постоянно дислоцированы 18 боевых танков и 15 БМП. Помимо цифрового центра и палаточного лагеря на несколько сотен человек, здесь есть и инфраструктура небольшого города — ее построили несколько лет назад. В "Шнеггерсбурге" (когда-то здесь и правда была деревня с таким названием) солдаты отрабатывают бой в застройке, от дома к дому и в городе.

В имитационных боях, как на "курсе подготовки командиров подразделений", штатный личный состав ГЮЦ обычно выступает за "красных", а обучаемые атакуют в составе "синих". "Красные", говорит Хелле, могут по обстановке усиливать или ослаблять "интенсивность обороны". После разбора с инструкторами панцергренадеры снова садятся на БМП, а танки возвращаются на исходную позицию в нескольких километрах, чтобы повторить атаку оттуда.

ГЮЦ может усложнять такие учения, подключая другие рода войск. Капитан Хендри (28 лет), офицер танковых войск и в прошлом командир танка, проходит этот курс. Сейчас он служит в Школе бронетанковых войск в Мюнстере и намерен стать командиром роты. "Меня всегда завораживала система вооружений танковых войск — скорость в сочетании с огневой мощью, — говорит капитан, которого, как обычно в публикациях о бундесвере, называют только по имени и званию. — В этой разновидности войск офицеры, унтер-офицеры и рядовые очень тесно связаны, мы видим это здесь в ГЮЦ и на учениях".

Майор Штефан (38 лет) — уже командир роты у панцергренадеров и тоже обязан пройти "курс подготовки командиров подразделений". "Мои деды и отец служили в танковых войсках. Я хотел заняться чем-то другим и стал панцергренадером", — говорит он. По его мнению, танковые войска, несмотря на стремительные технологические изменения, имеют будущее: "Появляются всё новые системы вооружений, но и боевой танк с Первой мировой войны постоянно развивался".

О смысле службы по призыву, которая в Германии снова активно обсуждается, оба кадровых офицера, стоящие в боевом снаряжении на полигоне, высказываются однозначно. "Я считаю возвращение призыва правильным и нужным. Нам как обществу вновь нужно сплотиться сильнее, — считает майор Штефан. — Идеалом, конечно, была бы общественная служба для мужчин и женщин. Это создало бы максимально широкую основу, чтобы молодое поколение могло что-то вернуть своей стране".

А капитан Хендрик уверен: "Общественная служба как альтернатива военной и гражданской службе, пожалуй, лучше всего подходит, чтобы укреплять устойчивость общества, не навязывая человеку изначально какую-то конкретную форму службы".

Учение танковых войск продолжается днем. Три "Леопарда" с небольшим интервалом выходят на широкое поле в исходный район. Исполины весом в 60 тонн покачиваются на волнах, которые их гусеницы выдалбливают в мягкой земле. У одного танка башня развернута в сторону, орудие опущено. В канале ствола — окуляр лазерной системы AGDUS. Проходя мимо, машина выглядит как сюрреалистическая гигантская ящерица с хоботом и глазом. Эти машины с их смертельной разрушительной силой грохочут по вересковым пустошам Саксонии-Анхальт, чтобы для Европы "время Ч" так и не наступило.