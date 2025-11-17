Минобороны показало кадры уничтожения HIMARS и "Нептуна" ВСУ

Минобороны показало кадры уничтожения пусковых установок HIMARS и "Нептуна"

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Минобороны России показало кадры уничтожение пусковых установок HIMARS и ракетного комплекса "Нептун" в Днепропетровской области, сообщило российское военное ведомство.

На видео от Минобороны РФ показана боевая работа расчета оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" и российских БПЛА, которые уничтожают позиции ВСУ с двумя пусковыми установками подвижного берегового ракетного комплекса "Нептун" и боевой машиной реактивной системы залпового огня "HIMARS" в районе населенного пункта Васильевское Днепропетровской области.