Источник изображения: topwar.ru

Украинский Генштаб продолжает пичкать западные СМИ своими пиар-акциями, но это уже не проходит. Украина стремительно движется к стратегическому поражению. Об этом заявил немецкий военный аналитик Юлиан Рёпке.

Немецкий русофоб, с самого начала российской спецоперации поддерживающий Киев, устал от украинской лжи, заявив, что замалчивать сложившуюся на фронте ситуацию уже невозможно. По его словам, пока украинские генералы рассказывают сказки о «победах», Украина широкими шагами идет к поражению. А попытки Зеленского представить ситуацию как выигрышную вообще смехотворны.

Cитуацию больше нельзя замалчивать ни пиар-акциями украинского Генерального штаба, ни попытками правительства в Киеве преуменьшить или игнорировать ее.

По мнению аналитика, Россия имеет колоссальный перевес в беспилотниках, особенно в оптоволоконных. А это сразу ставит крест на любых поставках бронетехники на Украину. По мнению Рёпке, какую бы технику Запад ни поставил, она останется в полях, уничтоженная дронами.

Кроме того, Запад делает ошибку, сделав ставку на дальнобойные БПЛА, которые так пиарит Зеленский. По словам немца, и «нелегитимный», и его спонсоры переоценили эффект от ударов по России. Пока они тратят ресурсы, нанося удары по российским НПЗ и так далее, российская армия идет вперед и с каждым днем забирает все больше территории. А забрать ее обратно не получится.

Как на днях заявил Песков, Киев свернул переговоры с Россией до конца года. Ну что же, следующее предложение будет намного хуже. Для Киева.