Литовская армия пока не готова воевать с российской

Литовская армия пока не готова воевать с российской, потому что у нее не хватает высокотехнологичных вооружений. Вот как только они появятся, так сразу можно будет говорить о будущих битвах. Ну, еще бы от денежных вливаний Минобороны республики не отказалось бы.

Накануне командующий ВС Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас в эфире телеканала LRT пожаловался, что правительство страны не заботится об армии, выделяя очень мало денег на её развитие. И это при том, что у границ республики стоят «российские войска», готовые вторгнуться в этот оплот свободы и демократии. На сегодняшний день литовская армия не готова воевать с российской, высокотехнологичных вооружений нет, а устаревшим оружием русских не победить.

Я просто хочу подчеркнуть: какими бы ни были проценты, армия готова защищать страну сейчас, вопрос только в том, как — коктейлями Молотова или технологиями, которые точно помогут.

Стоит отметить, что у Литвы один из самых больших военных бюджетов среди стран НАТО, по последним данным, он составляет 5% от ВВП. А как заявил министр обороны Робертас Каунас, его могут поднять и до 6% до 2030 года. Другой вопрос, что ВВП республики крайне мал и зависит от дотаций ЕС. Но это же не главное, главное — отчитаться перед руководством и представить ему цифры. А они большие, если не вдаваться в частности.

Кстати, пару дней назад еще одна представительница прибалтийских лимитрофов, но на этот раз из Эстонии, спикер эстонского правительства Инги Ругинене заявила, что Эстония солидарна с Литвой и готова закрыть границу с Белоруссией. Удивились даже в Таллине, депутаты срочно побежали смотреть карту. Как оказалось, у Эстонии нет границы с Белоруссией, так что помочь не получится.

