"Алмаз-Антей" представит в Дубае свои средства ПВО по-новому

Стенд концерна "Алмаз-Антей"
Стенд концерна "Алмаз-Антей".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Заместитель генерального директора концерна Вячеслав Дзиркал отметил, что на полях СВО российским средствам ПВО в целом безуспешно противостоят разработки многих стран мира

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Концерн "Алмаз-Антей" представит на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах ранее демонстрировавшиеся образцы ПВО по-новому. Об этом ТАСС в преддверии выставки рассказал заместитель генерального директора концерна Вячеслав Дзиркалн.

"В 2025 году в рамках Dubai Airshow мы представим уже ранее демонстрировавшиеся изделия, но "в новом свете", и весьма оригинальном. Не секрет, что на полях СВО нашим средствам ПВО в целом безуспешно противостоят разработки многих стран мира, - в основном входящих в НАТО. Спектр продукции, выпускаемой концерном, очень велик. На предстоящей выставке мы представим лишь малую часть. Полагаю, что вся представляемая в рамках выставки продукция заслуживает пристального внимания", - сказал Дзиркалн.

По его мнению, выставка Dubai Airshow - "одна из самых авторитетных площадок для продвижения, некий центр пересечения торговых путей, основной мировой торговый хаб, для кого-то туристический рай, а для нас, в том числе территория дружественного здравомыслящего государства". 

