Войти
ТАСС

Дальность применения БПЛА "Князь Вещий Олег" может возрасти до 60 км

420
0
+1
Кадр: НПЦ «Ушкуйник» / RuTube
Кадр: НПЦ «Ушкуйник» / RuTube.

Эти аппараты уже применяются на всех основных направлениях спецоперации

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Рабочая дальность применения нового беспилотника-разведчика самолетного типа "Князь Вещий Олег" (КВО) может увеличиться с 45 до 60 км. Об этом ТАСС сообщил инженер, один из создателей аппарата Олег Иванов.

"Комплекс с БПЛА "Князь Вещий Олег" применяется уже на всех основных направлениях спецоперации. Мы постоянно следим за изменениями на фронте и оперативно вносим изменения в конструкцию для повышения живучести и эффективности наших аппаратов. В текущий момент идет разработка возможности уклонения от беспилотников-охотников. В ближайшее время планируем увеличение рабочей дальности КВО до 60 км", - заявил Иванов.

Кроме того, инженер рассказал, каким образом создателям дрона удалось сделать его бюджетным в сравнении с другими топовыми российскими беспилотниками для разведки. "За счет того, что большая часть компонентов борта является собственной разработкой. Также эффект масштаба производства позволил существенно снизить накладные расходы и трудоемкость при производстве БПЛА КВО", - сказал Иванов.

Разработчик также прокомментировал заявление главы НПЦ "Ушкуйник" Алексея Чадаева, который сообщил, что сейчас ВСУ путают КВО с другими своими беспилотниками, и поэтому аппарат отличается высокой выживаемостью. "Основной задачей КВО является разведка целей в радиусе 45 км, что позволяет эффективно поражать их с использованием КВН. Сходство с украинскими разведывательными БПЛА является приятным бонусом", - подчеркнул Иванов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Чад
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.11 11:13
  • 1
Как воевать в "аду": украинские ветераны говорят, что НАТО не готова к войне с Россией (The Independent, Великобритания)
  • 17.11 10:00
  • 11502
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.11 06:01
  • 3
СМИ США: Китай строит новый авианосец, который станет первым атомным
  • 17.11 00:45
  • 2763
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.11 12:29
  • 15
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 16.11 05:52
  • 0
Еще одна "скользкая" тема - о роли Православия в России ( с точки зрения атеиста)
  • 15.11 20:37
  • 78
МС-21 готовится к первому полету
  • 15.11 18:47
  • 115
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 15.11 16:47
  • 3
Экс-главу управления Минобороны по гособоронзаказу осудили на десять лет
  • 15.11 02:41
  • 6
Российскому среднемагистральному лайнеру МС-21 «сократили» дальность полета
  • 15.11 00:48
  • 0
И еще об Украине и евреях.
  • 14.11 14:33
  • 2
Минпромторг готовит крупные скидки на оборудование для производства чипов
  • 14.11 01:07
  • 1
Названо число построенных по инвестквотам рыбопромысловых судов
  • 14.11 00:57
  • 2
Приключения "итальянцев" в России: почему ВС РФ отказались от закупок бронемашин Centauro
  • 14.11 00:48
  • 3
Ростех создал первый отечественный шлифовальный станок для обработки критически важных деталей авиадвигателей