Новый китайский универсальный десантный корабль "Сычуань" проекта 076 в море

Китайские СМИ сообщили, что 14 ноября 2025 года из Шанхая на заводские ходовые испытания вышел головной китайский универсальный десантный корабль "Сычуань" (Sichuan, 四川省, бортовой номер "51") нового проекта 076 (западное обозначение - класс Yulan). Корабль был построен для ВМС НОАК в Шанхае на китайском судостроительном предприятии Hudong-Zhonghua Shipyard компании Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co., Ltd., входящей в состав объединения Shanghai Shipbuilding Сompany китайской государственной судостроительной корпорации China Shipbuilding State Corporation (CSSC).

Строительство головного китайского универсального десантного корабля (УДК) нового проекта 076 велось на судостроительном предприятии Hudong-Zhonghua Shipyard в Шанхае предположительно с 2023 года, церемония его спуска на воду (вывода из сухого строительного дока) с названием "Сычуань" была произведена 27 декабря 2024 года.

Новый китайский УДК "Сычуань" имеет оценочное полное водоизмещение в диапазоне 45-50 тысяч тонн. Согласно опубликованным китайским данным, он имеет наибольшую длину по полетной палубе 252,3 м и ширину 46 м. Таким образом, он сопоставим по размерам с крупнейшими до сих пор в мире американскими УДК типа America, которые имеют полное водоизмещение около 46 тысяч тонн и наибольшую длину по полетной палубе 257 м. Кроме того, "Сычуань" стал первым в мире УДК, оснащенным катапультой (электромагнитной) и аэрофинишером (с тремя тросами), что позволяет осуществлять на нем базирование самолетов с горизонтальным взлетом и посадкой (хотя предполагается, что катапульта и аэрофинишер установлены на китайском корабле в основном для применения больших БЛА).

Согласно опубликованным еще в мае 2020 года в КНР данным закупочной документации по разрабатывавшемуся тогда проекту 076, этот корабль имеет интегрированную электроэнергетическую установку (первый из крупных кораблей ВМС НОАК), включающую два газотурбогенератора мощностью по 21 МВт и шесть дизель-генераторов мощностью по 6 МВт.

УДК проекта 076 имеет архитектуру с двумя раздельными островными надстройками. Корабль имеет доковую камеру, вмещающую, как считается, два больших десантных катера на воздушной подушке проекта 726. На УДК имеется три самолето/вертолетоподъемника, в том числе два больших бортовых. Видимое оборонительное вооружение корабля включает три 11-ствольных 30-мм зенитных артиллерийских комплекса H/PJ-11 и три 18-зарядные пусковые установки зенитных ракетных комплексов ближнего действия HHQ-10.

Ранее то же судостроительное предприятие Hudong-Zhonghua Shipyard компании Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co., Ltd. построило для ВМС НОАК четыре УДК меньшего размера проекта 075 ("Хайнань", "Гуанси", "Аньхой" и "Хубэй", бортовые номера с "31" по "34"), введенных в строй в 2021-2024 годах. УДК проекта 075 оценочно имеют полное водоизмещение в районе 35-40 тысяч тонн, наибольшую длину 232 м и ширину 36,8 м. Пока что неизвестно, будет ли продолжено серийное строительство УДК типа "Сычуань" нового проекта 076.

Первый выход в море из Шанхая на заводские ходовые испытания головного китайского универсального десантного корабля "Сычуань" (Sichuan, 四川省, бортовой номер "51") нового проекта 076, 14.11.2025 (с) Синьхуа, CCTV и китайские веб-ресурсы

