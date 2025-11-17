Медведев: США продолжают полагать, что весь мир является их “задним двором”

Трамп рассматривает варианты военных операций против Венесуэлы, пишет Newsweek. Дмитрий Медведев обрушился на США за вмешательство в дела других стран и призвал их противостоять этому давлению. “Бывшие колониальные державы продолжают полагать, что весь мир является их “задним двором”, — заявил замглавы Совбеза.

Питер Айткен (Peter Aitken), Ханна Пэрри (Hannah Parry)

Зампредседателя Совета безопасности России и близкий союзник президента России Владимира Путина Дмитрий Медведев раскритиковал США за вмешательство в дела других стран, поскольку президент Дональд Трамп рассматривает возможность военных действий против Венесуэлы.

В пятницу днем журнал Newsweek обратился по электронной почте к Белому дому и Госдепартаменту с просьбой прокомментировать ситуацию.

Кремль вводит войска? Срочное заявление Лаврова о Венесуэле загубило планы Трампа. Мадуро встретил "Адмирала Горшкова"

Почему это важно

На этой неделе в регион прибыла ударная группа во главе с авианосцем “Джеральд Форд”, и вооруженные силы США усилили атаки по венесуэльским судам. В общей сложности США нанесли 20 ударов. Как утверждает администрация Трампа, уничтоженные суда были связаны с картелями и участвовали в контрабанде наркотиков.

По данным администрации Трампа, с августа авиаударами в международных водах было уничтожено по меньшей мере 76 человек. Операции начались в южной части Карибского бассейна у побережья Венесуэлы, но недавно переместились в восточную часть Тихого океана, где американские военные атаковали суда у берегов Мексики.

Президент США Дональд Трамп в среду также получил обновленные варианты потенциальных операций в Венесуэле, включая возможные наземные удары, сообщает телеканал CBS News.

Что нужно знать

Медведев сменил Владимира Путина на посту президента России в 2008 году, пробыв на этом посту один срок, после чего Путин вернулся, совершив беспрецедентный на тот момент маневр. Медведев же перешел на должность премьер-министра, которую занимал с 2012 по 2020 год. После этого он снова сменил амплуа, на сей раз став заместителем главы Совета безопасности России.

Медведев, также возглавляющий политическую партию “Единая Россия”, выступил на заседании Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма “За свободу наций!”. Он сказал о США: “Бывшие колониальные державы продолжают полагать, что весь мир является их “задним двором”, пытаются оказывать силу и даже военное давление, как это происходит сейчас с Венесуэлой”.

Медведев заявил, что представители Белоруссии и Венесуэлы обсудили продолжающееся вмешательство США в дела их стран, и призвал членов форума под началом России, собравшего политические движения из 20 стран, работать сообща, чтобы противостоять этому нажиму. “Это возмутительные вещи, о которых мы должны говорить открыто”, — добавил он.

Напряженность в отношениях между Россией и США в последние месяцы возросла. Странам не удалось достичь какого-либо мирного соглашения между Россией и Украиной. Это главное предвыборное обещание Трамп рассчитывал выполнить вскоре после возвращения в президентское кресло, однако столкнулся с трудностями, которых не ждал.

Европейские лидеры также столкнулись с провокациями со стороны России, обвинив Москву в нарушении своего суверенитета путем запуска беспилотников и воздушных шаров (обвинения голословные. — Прим. ИноСМИ). Некоторые члены НАТО даже задействовали статью 4 устава альянса, которая предусматривает диалог о возможных провокациях.

Что говорят люди

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли сообщила Newsweek в ответе по электронной почте: “В ходе предвыборной кампании президент Трамп обещал побороться с картелями и предпринял беспрецедентные действия, чтобы остановить бич наркотерроризма, который привел к бессмысленной гибели невинных американцев. Эти решающие удары наносятся по общепризнанным наркотеррористам — лицам, доставляющим смертельный яд к нашим берегам, и президент продолжит использовать все возможности Америки, чтобы остановить приток наркотиков в нашу страну”.