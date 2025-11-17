Очная поставка: российско-индийская ракета BrahMos развернута на Филиппинах

В чем уникальность изделия и каковы его экспортные перспективы

Филиппины объявили о развертывании первой батареи противокорабельного российско-индийского ракетного комплекса BrahMos. Эта страна — традиционный военно-технический партнер Соединенных Штатов. И вдруг такой поворот: принимается на вооружение ракета с российскими корнями. Значит ли это, что Филиппины меняют курс, или ракета настолько хороша, что не имеет аналогов за океаном? Что из себя представляет современный BrahMos и какие у комплекса экспортные перспективы в ближайшие годы, разбирались «Известия».

Особенности российско-индийской ракеты BrahMos

Корпус морской пехоты Филиппин продемонстрировал в официальной прямой трансляции первую действующую батарею береговых противокорабельных ракетных комплексов BrahMos, которые были получены из Индии. Подразделение будет базироваться в Замбалесе на западном побережье острова Лусон. С этой позиции комплексы смогут держать под контролем риф Скарборо, который находится примерно в 200 км и остается предметом спора между Филиппинами и Китаем.

Фото: ТАСС/Евгений Пахомов Источник изображения: iz.ru

Ракета BrahMos — совместный российско-индийский проект, который считается одним из наиболее успешных примеров военно-технического сотрудничества современности. Изделие, которое является аналогом российской ракеты «Оникс», выпускается с использованием индийских модулей и компонентов совместным российско-индийским предприятием BrahMos Aerospace Pvt. Ltd. Название BrahMos взято в честь рек Брахмапутра и Москва, которые должны показать общность национальных интересов двух стран. С российской стороны в проект входят НПО машиностроения (Реутов) и основные предприятия кооперации производства ракет «Оникс». Основной партнер на индийской стороне — государственный концерн перспективных разработок DRDO (Defence Research and Development Organisation). Ракета изначально создавалась универсальной по платформам применения — для кораблей, подводных лодок, наземного и воздушного комплексов. Впервые макет был показан на авиасалоне МАКС-2001. Испытания BrahMos начаты в 2001-м, а в январе 2004-го начато их совместное серийное производство. Часть комплектации для сборки ракет выпускается российскими предприятиями. В Индии производится финальная сборка, делаются пусковые установки, а также собственная система управления с оригинальным программным обеспечением.

BrahMos — сверхзвуковая крылатая ракета со стартовым твердотопливным двигателем и с маршевым прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Хранится и запускается из транспортно-пускового контейнера длиной 8,9 м. Это довольно крупное изделие массой около трех тонн. Дальность действия составляет 290 км, что соответствует международным ограничением на экспорт ракетных технологий. Ведутся работы над чисто индийским вариантом ракеты с дальностью действия 400 км. Скорость полета — сверхзвуковая (2,8 М). BrahMos несет проникающую кумулятивную боевую часть массой до 300 кг, весьма эффективную против кораблей любого класса.

Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо Источник изображения: iz.ru

Изначально BrahMos — это противокорабельная ракета, которая с помощью радиолокационной головки самонаведения может наводиться на корабль-цель. В процессе разработки и совершенствования системы наведения стало ясно, что она может наводиться и на наземные радиоконтрастные цели — такие как отдельные сооружения, мосты, антенны крупных радиолокаторов. Так появился более совершенный вариант универсальной ракеты, которая может применяться как по морским, так и по наземным целям.

Экспортные перспективы ракеты BrahMos

Сегодня Индия выпускает и широко предлагает на экспорт вариант комплекса с мобильной пусковой установкой наземного базирования, а также морской вариант — для размещения на кораблях. Готов к развертыванию и воздушный вариант BrahMos — носителем такой ракеты стали самолеты Су-30МКИ ВВС Индии.

Фото: TASS/EPA/JAGADEESH NV Источник изображения: iz.ru

В 2025 году начаты поставки Филиппинам трех батарей комплексов BrahMos для береговой обороны. Ограничений по целям для ракеты нет, то есть она одинаково эффективно может применяться как против одиночных небольших кораблей, так и против больших кораблей класса «эсминец» или даже «авианосец». BrahMos — очень сложная цель для современной ПВО, так как совершает полет на большой скорости на малой высоте (около 10 м) и может совершать противоракетные маневры. Конечно, одной такой ракетой авианосец не потопить, но вывести из боя можно точно.

И самое главное — за океаном сейчас нет аналогов BrahMos. Конечно, в США есть семейство противокорабельных ракет «Гарпун», но это совсем не тот уровень скоростей и возможностей — они дозвуковые и уже достаточно старые. Аналоги есть в Китае, и там по стопам российских ракет «Оникс» и российско-индийского проекта BrahMos уже несколько лет ведется создание своих сверхзвуковых, а теперь уже и гиперзвуковых противокорабельных ракет. Но Китай вряд ли поставит свои системы вооружений Филиппинам.

Фото: Global Look Press/U.S. Department of Defense Источник изображения: iz.ru

А Индия поставит. Кроме того, она планирует поставлять BrahMos и в Малайзию, и в Индонезию. Вероятен и экспорт комплексов береговой обороны во Вьетнам. Возможно, тут даже формируется некий «ракетный союз противокорабельной дружбы» против Китая.

Ракета BrahMos развивается. Уже испытана версия воздушного базирования и улучшена система управления. Она может поражать уже не только корабли, но и наземные цели и даже успешно применялась в недавнем конфликте Индии с Пакистаном. Отмечается, что ракету ожидаемо не смог перехватить ни один комплекс ПВО. А следовательно, количество потенциальных потребителей этой системы вооружений будет расти. На ракеты BrahMos могут претендовать многие потребители российской военной техники, которые сейчас по тем или иным причинам не готовы покупать оружие из России.

Дмитрий Корнев