Newsweek: западные санкции могут нанести удар по российскому самолетостроению

Западные эксперты неустанно работают над вопросом, как еще навредить России. Так, око британской русофобии обратилось в сторону конструкторского бюро "Сухой". Главные приспешники Киева потирают ручонки: у гиганта российского самолетостроения якобы обнаружены уязвимости, пишет Newsweek.

Элли Кук

Западные страны могут воспользоваться слабыми местами в цепочках поставок многих российских современных истребителей, в том числе ужесточив санкции на фоне ударов Украины по российским промышленным объектам. К такому выводу приходят авторы нового доклада.

Несмотря на мощный оборонно-промышленный комплекс, Москва, как пишут Джек Уотлинг и Николай Стайков для британского аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI), имеет "высокий уровень зависимости" от импортных материалов и комплектующих для продолжения производства боевых самолетов. Их отчет, с которым ознакомилось издание Newsweek, будет опубликован во вторник.

Россия, по словам авторов, "уязвима" к сбоям и задержкам как при серийном производстве, так и при обслуживании авиационной техники и это зависимость, по которой можно бить новыми западными санкциями.

С начала конфликта на Украине Россия активно задействует авиацию. Наблюдатели на Западе нередко оценивают ее результаты как скромные, хотя самолеты регулярно наносят по Украине разрушительные удары с воздуха. При этом воздушно-космические силы понесли сравнительно меньшие потери, чем сухопутные войска в затяжных боях на востоке Украины.

Конструкторское бюро "Сухой" обеспечивает значительную часть парка российских боевых самолетов, включая редко появляющийся на публике малозаметный истребитель Су-57. Головной офис "Сухого" находится в Москве, в 2022 году компания вошла в состав Объединенной авиастроительной корпорации.

В докладе RUSI речь идет о самолетах "Сухого", которые остаются в производстве: Су-30МК, Су-30СМ, Су-34, Су-35С и Су-57. При этом Россия эксплуатирует и другие типы: стратегические бомбардировщики Ту-95 и транспортные Ил-78.

По оценке аналитиков, России тяжело найти полноценную замену импортным запчастям и оборудованию, а по ряду позиций зависимость от импорта даже растет. Страны, которые раньше интересовались закупкой российской авиации, всё чаще выбирают китайские или натовские образцы, как, например, Индия, которая остановилась на французском истребителе Rafale.

"Странам НАТО необходимо продумать свое конкурентное предложение, чтобы бороться за покупателей с Россией и, что еще важнее, с Китаем на рынках тех стран, которым вскоре предстоит обновлять парк боевой авиации", — говорится в отчете.

Авторы подчеркивают, что хотя по потенциалу российские самолеты уступают современным образцам НАТО, они по-прежнему выполняют важные функции на поле боя, и потому их распространение и дальнейшее развитие остаются предметом внимания альянса. Если грамотно нацелить санкции на поставщиков ниже по цепочке для "Сухого", это может отрезать Россию от ключевых источников оборудования в Европе, отмечают в RUSI.

США, Великобритания и Европейский союз уже ввели против России различные пакеты санкций из-за конфликта на Украине. В октябре президент США Дональд Трамп, разочарованный медленным ходом переговоров о достижении мира, ввел санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний, а ЕС представил 19-й пакет. Трамп также повысил пошлины для Индии из-за закупок ею российской нефти.

Как полагают авторы, удары украинских сил по объектам, поддерживающим аэрокосмическое производство, уже имеют место и могут быть продолжены в рамках кампании по снижению возможностей Москвы по обновлению парка авиации. Такие удары, по версии исследователей, создают партнерам Киева возможность помешать России приобретать станки и технологии для замены устаревших производственных мощностей.

Украина не раз наносила удары по объектам, связанным с российской военной индустрией — от топливных хранилищ и НПЗ, подпитывающих ее военную экономику, до химических предприятий, обеспечивающих производство боеприпасов.

Кроме того, в докладе обсуждается эффект утечки кадров и технологий: западные страны могут усилить отток ведущих российских специалистов через санкции и другие инструменты политического давления, что в долгосрочной перспективе ослабит техническую базу военной промышленности.

Наконец, посеяв сомнения в надежности самолетов, можно подорвать продажи на экспорт, которые часто оцениваются в сотни миллионов или даже миллиарды долларов.