Новейший «Панцирь-СМД-Е» удивляет количеством установленных на него ракет

Источник изображения: Фото: телеграм-канал "Высокоточка".

Холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех представит новейшие разработки и востребованное вооружение для противовоздушной обороны на выставке Dubai Airshow 2025, которая пройдёт с 17 по 21 ноября. Об этом сообщает телеграм-канал "Высокоточка".

Посетители выставки в Дубае впервые смогут ознакомиться с новым зенитным ракетным комплексом "Панцирь-СМД-Е", который в этом году уже привлёк внимание за рубежом.

Новый "Панцирь" разработан Холдингом "Высокоточные комплексы" в ответ на современные угрозы применения БПЛА. Он предназначен для защиты промышленных и административных объектов, способен поражать все типы аэродинамических целей, в том числе любые беспилотники. Боекомплект в направляющих пусковой установки может достигать до 48 зенитных управляемых мини-ракет ближнего перехвата или 12 стандартных боеприпасов.

"Комплекс "Панцирь-СМД-Е" в этом году уже привлек особое внимание зарубежных партнеров на выставке IDEX в Абу-Даби. Угрозу массированных атак беспилотников сегодня понимают во всем мире, и новый модульный "Панцирь" предлагает гибкое решение - его можно размещать на крышах зданий либо подготовленных площадках. Возможность увеличения боекомплекта до 48 мини-ракет позволяет эффективно отражать массовые налеты БПЛА и надежно защищать объекты, в том числе промышленную, социальную, транспортную инфраструктуру, другие сооружения. Мы ожидаем, что интерес к этому комплексу на Dubai Airshow 2025 будет высоким", - сообщили индустриальный директор кластера вооружений Госкорпорации Ростех, член Бюро Союза машиностроителей России Бекхан Оздоев.

Впервые на Ближнем Востоке будет представлено компактное решение для мониторинга БПЛА и малой авиации - радиолокационная станция обзора воздушного пространства ближней зоны. Она весит 45 кг, может перевозиться на мобильных транспортных средствах и способна обнаруживать средние БПЛА на расстоянии не менее 7,5 км.

Кроме того, гости выставки смогут увидеть Систему контроля воздушного пространства, которая обнаруживает и отслеживает летящие цели, в том числе БПЛА и крылатые ракеты. Возможности системы позволяют ей засекать цели даже на небольшой высоте и перемещающиеся с низкой скоростью.

На выставке также будет представлен переносной зенитный ракетный комплекс "Верба", предназначенный для поражения самолетов, вертолетов, БПЛА и крылатых ракет. Он сохраняет эффективность даже в условиях сильных оптических помех.

Для повышения мобильности и удобства расчёт может использовать опорно-пусковую установку "Джигит", которая разворачивается на боевой позиции всего за три минуты. Она позволяет запускать две ракеты ПЗРК "Верба" или "Игла", реализуя принцип "выстрелил - забыл". Установку можно применять стационарно либо установить в кузове автомобиля, а также разобрать на части и переносить вручную.

Кроме того, на экспозиции Холдинга будет представлена авиационная управляемая ракета Х-БПЛА, которая предназначена для поражения легкобронированных, малоразмерных наземных целей и объектов, а также малотоннажных надводных целей в прибрежной зоне при пусках с беспилотного летательного аппарата "Орион-Э".