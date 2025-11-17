Разработчики новой бомбовой кассеты получили премию имени Макаровца

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российские оружейники разработали новую бомбовую кассету, придумали, как повысить дальность артиллерийских боеприпасов, и создали электронный взрыватель снаряда для борьбы с беспилотниками, они были награждены Премией имени Макаровца, сообщили журналистам в пресс-службе "Ростеха".

Награждение лауреатов премии прошло в МАИ.

"Победителем в номинации "За вклад в области разработки и производства продукции специального назначения" стал авторский коллектив, представивший разработку разовой бомбовой кассеты. Вторую строчку заняла работа, содержащая научно-технические решения, направленные на повышение дальности боеприпасов ствольной артиллерии. Третью – электронный взрыватель снаряда, предназначенный для поражения БПЛА", - говорится в сообщении.

В номинации "За внедрение передовых технологий и инновационных решений" золото досталось разработчикам рецептурно-компоновочных решений и унифицированных технологий снаряжения к БПЛА. Серебро – работе, посвященной внедрению инновационных аддитивных технологий в серийное производство деталей и узлов РСЗО. Бронза – проекту, в котором описан способ контроля параметров лазерного канала управления прицельных комплексов.

Высокие оценки за разработки гражданской продукции получили разработчик безопасной технологии снаряжения капсюлей-воспламенителей, создатели технологии сварки трением с перемешиванием для судостроения, разработчики специализированного оборудования, предназначенного для увеличения добычи нефти и газа.

Лучшим в номинации за повышение конкурентоспособности признан специалист предприятия "Ростеха" за разработку новых и усовершенствованных технологических процессов получения индивидуальных высокоэнергетических материалов. В номинации "Лучшая научная работа" победили инновационные решения, связанные с производством порохов. Также в рамках церемонии были награждены сотрудники, посвятившие работе на предприятиях более 30 лет и внесшие значимый вклад в их развитие.

"За каждой прорывной разработкой, за каждым изобретением всегда стоят конкретные люди. Премия – эффективный инструмент поддержки вовлеченных и высококвалифицированных специалистов. Она проводится уже шестой год подряд и показывает, что талантливых людей в промышленности становится все больше и больше", - приводит пресс-служба слова индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхана Оздоева.

Премия названа в честь Николая Александровича Макаровца (21.03.1939 - 31.03.2019) – выдающегося ученого-ракетчика, который внёс значительный личный вклад в развитие отечественной науки. За выдающиеся заслуги в развитии реактивных систем залпового огня в 1997 году Макаровец был удостоен звания Героя Российской Федерации.