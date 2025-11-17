"Алмаз-Антей": эффективность ЗРК "Тор" против БПЛА доказана боевым опытом

Заместитель генерального директора концерна Вячеслав Дзиркалн отметил, что финансовые возможности, площадь обороняемой территории и самой страны-импортера продукции концерна имеют определяющее значение при выборе того или иного варианта изделия семейства "Тор"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Эффективность зенитных ракетных комплексов (ЗРК) семейства "Тор" против беспилотников доказана боевым опытом. Такое мнение высказал ТАСС заместитель генерального директора концерна Вячеслав Дзиркалн в преддверии Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025 в Дубае.

"Несомненно, экспортный потенциал изделий семейства "Тор" очень высок и до конца не раскрыт. "Торы" обладают целым рядом уникальных особенностей и преимуществ: стрельба в движении, в том числе по высокоманевренным целям, вертикальный пуск, минимальное время реакции. Не просто высокая эффективность, а высокая гарантированность уничтожения БПЛА доказана опытом боевого применения", - сказал заместитель главы концерна.

Дзиркалн отметил, что финансовые возможности, площадь обороняемой территории и самой страны-импортера продукции концерна имеют определяющее значение при выборе того или иного варианта изделия семейства "Тор".

Ранее Дзиркалн рассказал ТАСС, что российский модульный ЗРК "Тор" доработали благодаря специальной военной операции.

"Тор" предназначен для прикрытия первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, планирующих авиабомб, самолетов, вертолетов и БПЛА, в том числе объединенных в рой. Причем "Торы" второго уровня модернизации, начиная с "Тор-М2У", способны это делать, двигаясь на скорости до 40 км/ч вместе с защищаемыми силами на марше или в подвижных видах боя, не ограничивая их маневра.