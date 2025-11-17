Войти
ТАСС

"Алмаз-Антей": эффективность ЗРК "Тор" против БПЛА доказана боевым опытом

399
0
0
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК "Тор-М2У"
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК "Тор-М2У".
Источник изображения: © РИА Новости / РИА Новости

Заместитель генерального директора концерна Вячеслав Дзиркалн отметил, что финансовые возможности, площадь обороняемой территории и самой страны-импортера продукции концерна имеют определяющее значение при выборе того или иного варианта изделия семейства "Тор"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Эффективность зенитных ракетных комплексов (ЗРК) семейства "Тор" против беспилотников доказана боевым опытом. Такое мнение высказал ТАСС заместитель генерального директора концерна Вячеслав Дзиркалн в преддверии Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025 в Дубае.

"Несомненно, экспортный потенциал изделий семейства "Тор" очень высок и до конца не раскрыт. "Торы" обладают целым рядом уникальных особенностей и преимуществ: стрельба в движении, в том числе по высокоманевренным целям, вертикальный пуск, минимальное время реакции. Не просто высокая эффективность, а высокая гарантированность уничтожения БПЛА доказана опытом боевого применения", - сказал заместитель главы концерна.

Дзиркалн отметил, что финансовые возможности, площадь обороняемой территории и самой страны-импортера продукции концерна имеют определяющее значение при выборе того или иного варианта изделия семейства "Тор".

Ранее Дзиркалн рассказал ТАСС, что российский модульный ЗРК "Тор" доработали благодаря специальной военной операции.

"Тор" предназначен для прикрытия первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, планирующих авиабомб, самолетов, вертолетов и БПЛА, в том числе объединенных в рой. Причем "Торы" второго уровня модернизации, начиная с "Тор-М2У", способны это делать, двигаясь на скорости до 40 км/ч вместе с защищаемыми силами на марше или в подвижных видах боя, не ограничивая их маневра. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Tор-М2
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
БПЛА
Тор ЗРК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.11 11:13
  • 1
Как воевать в "аду": украинские ветераны говорят, что НАТО не готова к войне с Россией (The Independent, Великобритания)
  • 17.11 10:00
  • 11502
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.11 06:01
  • 3
СМИ США: Китай строит новый авианосец, который станет первым атомным
  • 17.11 00:45
  • 2763
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.11 12:29
  • 15
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 16.11 05:52
  • 0
Еще одна "скользкая" тема - о роли Православия в России ( с точки зрения атеиста)
  • 15.11 20:37
  • 78
МС-21 готовится к первому полету
  • 15.11 18:47
  • 115
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 15.11 16:47
  • 3
Экс-главу управления Минобороны по гособоронзаказу осудили на десять лет
  • 15.11 02:41
  • 6
Российскому среднемагистральному лайнеру МС-21 «сократили» дальность полета
  • 15.11 00:48
  • 0
И еще об Украине и евреях.
  • 14.11 14:33
  • 2
Минпромторг готовит крупные скидки на оборудование для производства чипов
  • 14.11 01:07
  • 1
Названо число построенных по инвестквотам рыбопромысловых судов
  • 14.11 00:57
  • 2
Приключения "итальянцев" в России: почему ВС РФ отказались от закупок бронемашин Centauro
  • 14.11 00:48
  • 3
Ростех создал первый отечественный шлифовальный станок для обработки критически важных деталей авиадвигателей